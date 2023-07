Así será el disco nuevo de The Chemical Brothers

Hace ya cuatro años desde que The Chemical Brothers publicaran No Geography. En 2021 llegaba «The Darkness That You Fear», un remolino electrónico y un subidón de esperanza a la que siguió «No Reason», un tema que ya habían presentado en directo y la más reciente «Live Again ft. Halo Maud«.

Tom Rowlands y Ed Simons anuncian por fin el que será su nuevo disco, For That Beautiful Feeling, que sale a la venta con EMI el 8 de septiembre de 2023. Un álbum grabado en el estudio de la banda situado cerca de la costa sur que persigue ese momento salvaje en el que el sonido te envuelve y te sumerge casi por completo, permitiéndote finalmente subirte a la cresta de la ola y surcar hacia un destino desconocido. Es una obra que marca el instante exacto en el que pierdes el control, te entregas y dejas que la música te lleve como si estuvieras siendo arrastrado por un hilo invisible.

Cada tema de For That Beautiful Feeling surge del deseo de encontrar ese punto de vista en el estudio que refracte la música hacia la pista de baile. El resultado es una colorida y vívida colección de música, profundamente psicodélica y dotada de una belleza imposible, esculpida a partir del ruido, el caos y un sinfín de ritmos fluidos.

Desde la imponente montaña rusa de «Live Again» y la gloriosa descomposición sonora analógica de «Goodbye», pasando por el regreso de Beck (también presente en el sencillo «Wide Open» de The Chemical Brothers en 2015) en la propulsiva ensoñación de «Skipping Like A Stone», hasta el profundo e hipnótico desvanecimiento de la canción que da título al álbum, queda claro que el décimo álbum del dúo está inspirado y concebido para capturar ese hermoso sentimiento, ese estado trascendente que evocan como nadie en la música moderna.

Estas serán las canciones de ‘For That Beautiful Feeling’ de The Chemical Brothers

1. Intro

2. Live Again (feat. Halo Maud)

3. No Reason

4. Goodbye

5. Fountains

6. Magic Wand

7. The Weight

8. Skipping Like A Stone (feat. Beck)

9. The Darkness That You Fear (Harvest Mix)

10. Feels Like I’m Dreaming

11. For That Beautiful Feeling (feat. Halo Maud)

Escucha ‘Live Again’ de The Chemical Brothers ft Halo Maud