The Chemical Brothers están de vuelta con ‘No Reason’

The Chemical Brothers desvelan su primera canción en dos años. En 2021 llegaba «The Darkness That You Fear», un remolino electrónico y un subidón de esperanza, indicio de un futuro más abierto.

Ahora comparten «No Reason», un tema que ya habían presentado en directo y que llega ahora en su versión de estudio junto a un videoclip dirigido por Smith & Lyall, y coreografiado y actuado por el Gecko Theatre.

Han pasado cuatro años desde su último álbum, No Geography, que quizá se animen a publicar para acompañar a los conciertos de este verano. Te recordamos que estarán actuando en Mallorca Live Festival y Bilbao BBK Live.

Escucha ‘No Reason’ de The Chemical Brothers