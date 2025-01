Bali R’N’R Show comparte su cartel por días

Bali R’N’R Show vuelve a Benidorm los próximos 11, 12 y 13 de abril con una tercera edición que ya le ha convertido por derecho propio en uno de los grandes eventos del underground del continente.

El Gran Hotel Bali de Benidorm, que ofrece un entorno e instalaciones inmejorables, junto al mar mediterráneo, albergará a más de veinte bandas de rock& roll, garage, punk, rockabilly, en un cartel cuya composición por días acaba de darse a conocer.

Como en las pasadas ediciones, los conciertos se enriquecerán con una gran oferta de Dj’s de rock, Feria del Disco y un Rock Market.

Por allí pasarán bandas como: Fundación Francisco Frankestein, Commando 9 MM, Thee Braindrops, Moons Of Saturn, Sloks, Hombre Lobo Internacional, Asskickers Enmascarados, Capitán Entresijos, Varonas, Lord Diabolik, Magic Dildoss, Jose Insaciable, Marcos Elvis, Macarrones, The Oompa Loopas, The Daltonics, Mario Malatestta, Head Holes, Anti-Mums, Los Wavy Gravies y Frank Suz.

Selección de lujo, nacional e internacional, que durante tres días electrocutarán la ciudad de Benidorm. Sigue al festival en Instagram.

Toma nota del cartel por días de Bali R’N’R Show

Entradas para Bali R’N’R Show

Bono Deluxe:

Abono Deluxe con 2 noches de hotel y media pensión: 199€ a la venta en granhotelbalibenidorm (Código promo BRS25)

Abonos generales y entradas de día:

Abono tres días del festival: 11, 12 y 13 abril – 73,00 €

Entrada VIERNES 11 – 35,00 €

Entrada SABADO 12 – 45,00 €

A la venta en Mutick