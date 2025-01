Julien Baker y TORRES anuncian disco conjunto

Si hace pocos días conocíamos el regreso de Lucy Dacus, una de las componentes de esa súper banda llamada boygenius, hoy conocemos los detalles de lo próximo de otra de sus integrantes, Julien Baker.

La norteamericana retoma su carrera en solitario tras su disco de 2021 Little Oblivions (Matador Records) y lo hace con la compañía de TORRES, con quien compartió hace unas semanas el sencillo «Sugar in the Tank». El álbum ha estado en proceso desde que las dos tocaron su primer show juntas en 2016 y al final una cantante se volvió hacia la otra y dijo: «Sabes, deberíamos hacer un álbum de country».

Esta es la historia del origen de lo que será su álbum debut Send a Prayer My Way que verá la luz el próximo 18 de abril y del que conocemos un nuevo tema, «Sylvia», dedicado a la mascota de TORRES.

Como cuenta la propia TORRES «La mañana que fui a recoger a Sylvia a un refugio del norte del estado, estaba en casa preparando mi café y encendí WFMU y sonó «Cracker Jack» de Dolly Parton. Me eché a llorar, sentí como si el universo me dijera que iba a ser mía (Sylvia solo estaba destinada a ser adoptada). Recuerdo que pensé que me encantaría escribir una canción como esa, una canción que la gente pudiera sentir en su pecho a los cinco segundos de encender la radio, porque cualquiera que haya tenido el honor de compartir un hogar con una mascota querida sabe que una mascota es familia, son los mejores amigos que podrías tener!.

Escucha ‘Sylvia’ de Julien Baker & TORRES

Foto Julien Baker & TORRES: Ybru Yildiz