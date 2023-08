Entrevistamos a Alison Goldfrapp por su debut en solitario

Alison Goldfrapp está de vuelta. Lo que ya de por sí sería una noticia destacable al suponer el cierre indefinido a una larga pero irregular etapa creativa con Will Gregory, la otra mitad detrás de Goldfrapp, lo es aún mucho más ya que su estreno en solitario viene cargado de efervescencia pop, la que desprenden las canciones del fantástico The Love Invention (BMG, 2023), publicado justo el día antes de su cumpleaños (de hecho, del nuestro, pues compartimos día de nacimiento). Y es que esta especie de segunda juventud ha arrancado a lo grande, situándola bien arriba en las listas de favoritos del año (al menos en la mía, seguro, como así le hago saber), gracias a un buen puñado de hits bailables que deberían arrasar en las FM de medio mundo, sin renunciar a esos medios tiempos evocadores que siempre se le dieron tan bien, enfocados ahora por las luces de neón. La conversación con la artista británica resulta accidentada por el ruido que se cuela, haciéndole incluso oír su voz con eco. Me avisan de que las preguntas se centren en el momento presente de su carrera, algo que me resulta fácil teniendo en cuenta la valía del material que ha conseguido reunir. Excéntrica, divertida e irónica, no consigo arrancarle demasiados titulares a lo largo de nuestra breve charla, pero esta trascurre ágil y amena, no dejando nunca indiferente. Y es que el retorno en plena forma de una de las grandes divas del espectro pop ha supuesto, sin duda, una de las grandes sorpresas de la temporada.

«Seguir con mi carrera en solitario es mi prioridad, ahora que he empezado este viaje, así que no puedo esperar a grabar en el estudio nuevas canciones»

Seis años desde el último disco con Goldfrapp, este álbum ha sido recibido con enorme expectación. ¿Cómo surgen las canciones de ‘The Love Invention’?

Llevaba queriendo hacer un disco en solitario durante mucho tiempo. Algo upbeat y bailable. Siempre me ha inspirado la música dance de todo tipo, y ha estado ligada a lo que hago. Quería hacer énfasis en ese tipo de sonido. Cuando haces canciones más uptempo la estructura parte de una base rítmica potente, con bajo y batería, y así componíamos muchas de las canciones de Goldfrapp, desde un enfoque más centrado en la melodía, y luego les dábamos la vuelta.

¿Cómo te afectó el periodo de la pandemia en tu carrera musical?

Me dio la oportunidad de instalar mi estudio en casa. Fue un periodo extraño para todos, ¿no crees? Sin embargo, también creo que brotaron muchos aspectos positivos de ello. Mucha gente aprovechó para acometer cambios en su vida, y eso hice yo.

«Como artista, tienes que crear cosas nuevas cada vez para progresar y avanzar»

¿Cómo fue el proceso de producción en un disco con canciones plagadas de detalles con dos productores diferentes a otras ocasiones, James Greenwood y Richard X?

Siempre disfruto trabajando con gente diferente. Con muchos músicos invitados que vienen a tocar. Me gusta que haya gente diferente involucrada en mis proyectos. Eso me inspira, recibir energía de personas distintas. Sangre nueva, energía fresca. Ya el hecho de juntarnos en el estudio crea una atmósfera diferente. Eso es muy importante para mí. Como artista, tienes que crear cosas nuevas cada vez para progresar y avanzar. Para mí, esto siempre es estimulante.

El amor parece el tema central sobre el que gira el disco. ¿Qué canción del álbum crees que lo refleja de una manera más directa?

No podría encontrar una tan fácilmente, me es difícil elegir, pero pensándolo bien, me quedo con “NeverStop”. Mezcla temas como la naturaleza, la vida, el amor, y las relaciones entre estos aspectos. Como interactuamos entre nosotros y con estos elementos.

Sabemos de tu preocupación por cuestiones medioambientales, calentamiento global… y vivirás con escepticismo la postura de los gobiernos de muchos países al respecto.

El medio ambiente siempre me ha preocupado. Por ejemplo, Supernature (el tercer disco de Goldfrapp), ya trataba muchos de estos temas. El tema del futuro y los desafíos que supone. Es algo que siempre me ha inspirado. Medio ambiente y naturaleza lo son todo.

Hablemos de lo que ha supuesto tu vuelta a los escenarios, y en concreto, al Primavera Sound.

Para mí, tocar en vivo es lo más importante. Todo cobra una dimensión diferente sobre el escenario. Me encanta tocar temas nuevos, es un privilegio. Barcelona fue genial, como Portugal, pero fue una pena no poder tocar en Madrid (se suspendió por la lluvia), porque además tengo amigos allí y tenía muchas ganas de verlos. En cualquier caso, estoy disfrutando mucho de volver a tocar en vivo, y deseo que los conciertos nunca se acaben (risas).

¿Crees que estamos ante un buen momento para la música de baile? En este terreno, ¿cuáles dirías que son tus mayores inspiraciones a día de hoy?

Efectivamente, la gente quiere desinhibirse y disfrutar el momento, y la música de baile es ideal para ese estado. Siempre es buen momento para escuchar música dance y bailar, da igual que estés incluso tú solo en tu casa, o en tu cocina, en una fiesta o discoteca, bailar es genial incluso para tu salud mental (risas).

¿Cuáles dirías que son los artistas que más influencia tienen en tu música a día de hoy?

¿Sabes qué? Siempre me quedo en blanco cuando me lo preguntan. Creo que sería mejor que te hiciste una playlist.

Publicaste varios remixes antes del disco, ¿qué te aportan las remezclas respecto del original?

Pensamos que sería une buena idea publicar estas remezclas primero, ya que normalmente se lanzan después. Quería que fueran parte de este momento que estoy viviendo, y por eso los publicamos antes del disco.

Has colaborado en varios temas del último disco de Röyksopp, ¿dirías que han tenido algún impacto en las canciones de este disco?

No.

¿Cuáles son tus planes más inmediatos?

Seguir con mi carrera en solitario es mi prioridad, ahora que he empezado este viaje, así que no puedo esperar a grabar en el estudio nuevas canciones.

