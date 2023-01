Belle And Sebastian – Late Developers (Matador / Popstock!)

Apuesto lo que quieran a que cualquiera que haya escuchado “I don’t know what you see in me”, single de adelanto de este álbum, ha tenido que pensar dos veces si se trataba de verdad de Belle And Sebastian. Esto, como casi todo en esta vida, tiene su explicación: la canción la co-escribió con ellos Pete Ferguson (conocido como Wuh Oh), que puso una impronta sónica de pop típicamente milenial bastante alejada de lo que nos tienen acostumbrados la banda de Glasgow. El propio Stuart Murdoch, su líder y principal compositor, dice que le encantaba pensar que lo que sonaba por sus auriculares mientras paseaba con su bici por la campiña escocesa este verano era el último éxito que sonaba en cualquier radio fórmula.

Dicho así, parece que de este disco grabado a la vez que el muy celebrado A Bit Of Previous (2022) puede esperarse un importante giro estilístico por parte de una banda con una clara marca de fábrica a la hora de hacer canciones inmediatamente reconocible, que es Justo la que esperan encontrar todas y todos sus muchos seguidores en sus discos. Pero no, no se asusten, que no es así. Al menos, no del todo. Y quizás por eso, resulte un disco algo raro.

Al fin y al cabo, A Bit Of Previous, gracias a su cohesión, a la coherencia que guardaban sus canciones entre sí, a la vuelta a hacer canciones con el corazón y no con plantilla, nos había reconciliado con ellos a todos los que nos habíamos aburrido un poco de su eterna primavera pop. Ante todo, era un disco muy disco, con mucha conciencia de serlo. Y de este, no se puede decir lo mismo.

Dicen que lo han pensado y grabado al mismo tiempo que el otro y que es algo así como su “versión soleada”, pero no da exactamente esa sensación. Lo del sol sí, y puede que hasta deslumbre más de lo necesario. Pero todo apunta más hacia una colección de descartes que a un disco hecho y derecho. Y créanme, no es por una cuestión de calidad. Aquí hay muy buenas canciones, quizá no tan buenas como en el otro, pero buenas y marca de la casa. Y no puedo evitar decir que suenan, de algún modo, a un campo de pruebas en relación al producto más acabado que resultó en el disco que editaron el año pasado.

Puede que sea una cuestión de secuencia, pero hay algo que suena deslavazado, sin hilo argumental. Es como una recopilación de singles. Y un álbum, que yo sepa, no consiste en eso. Es decir, obviamente, todos son “colecciones de canciones” (expresión usada hasta la saciedad, lo sé, y de ahí el entrecomillado), pero yo creo que deben ofrecer algo más, una historia que los sustente, para obtener un disco de verdad. Y aquí, por más que me he esforzado, no lo he encontrado.

Y eso que las canciones, en su mayoría, vistas individualmente funcionan a la perfección. Desde la inicial “Juliet naked”, que hace gala de pocos elementos para resaltar una melodía absolutamente perfecta, pasando por el precioso ejercicio de pop barroco que alberga “Will I tell you a secret”, la furia nuevaolera de “So in the moment”, el temperamento northern soul de “When you’re not with me”, o el jolgorio erótico-festivo de “Do you follow”, hasta la marcianada esa del single de adelanto que mencionaba al principio, todas, o casi todas -mejor olvidemos cosas que viniendo de ellos resultan mediocres, como “The evening star” o “Late developers”- son composiciones del más alto nivel, dignas de formar parte de la cara A de un siete pulgadas, pero juntas, dan la sensación de que algo no funciona, de que algo se pierde. Y uno se pregunta si quizás no hubiera sido mejor no correr, quedarse quietos un ratito. Sacar algunos singles, esperar a ver cómo funcionan. Pero parece que esto de las canciones que, como es el caso, vinieron con la pandemia y hay que sacar a toda costa, es un exceso de información que vamos a tener que, en una gran cantidad de casos, seguir sufriendo durante una buena temporada. Y es una pena que esto pase con una banda como Belle And Sebastian, que son grandes y con su anterior álbum fueron comedidos e inteligentes y entregaron su mejor trabajo en muchos años. Ahora han perdido una oportunidad estupenda de dejar que los tiempos sigan su curso y traigan nuevas canciones, para ver si este paquete aquí enlatado merecía tanto la pena o no.

Escucha Belle And Sebastian – Late Developers