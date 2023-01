Spoon lanzan versión de Bowie, ‘I Can’t Give Everything Away’

El domingo era el cumpleaños de David Bowie, habría cumplido 76 años, y en honor a eso Spoon compartió una versión en vivo de su canción «I Can’t Give Everything Away» de Blackstar, grabada por Britt Daniel y Alex Fischel en 2021. Originalmente una exclusiva de Amazon, ahora disponible en todos los servicios de streaming.

«‘I Can’t Give Everything Away’ es una canción que Alex y yo hemos estado tocando desde que la aprendimos para un espectáculo acústico y de piano en la Ciudad de México en 2016«, dice Britt Daniel. «Es una canción fantástica, y como la última canción del álbum final de Bowie no decepciona. Grabamos esta versión en vivo en diciembre de 2021».

A principios de 2022 Spoon lanzaba Lucifer on the Sofa (Matador / Popstock!), un álbum impresionante lleno de intensidad e intimidad en el que la banda de Austin dio un nuevo golpe de contundencia rock a su impecable carrera. Los norteamericanos cerraban el año con su contraparte, Lucifer on the Moon, una reimaginación completa del décimo álbum de la banda creada por el fundador de On-U Sound e ícono del dub británico, Adrian Sherwood.

Escucha ‘I Can’t Give Everything Away’ de Spoon