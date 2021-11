Big Thief anuncian nuevo disco doble para febrero

Big Thief tienen nuevo disco. La banda formada por Adrianne Lenker, Buck Meek, James Krivchenia y Max Oleartchik vuelven con nuevo material tras ese interesante doblete formado por U.F.O.F. y Two Hands.

Este verano hemos podido disfrutar de tres canciones nuevas de la formación “Little Things” y “Sparrow“, a las que se le sumaba “Certainty”. Ahora conocemos los detalles de su nuevo álbum que llegará el próximo 11 de febrero con el título de Dragon New Warm Mountain I Believe In You.

Un extenso doble LP que explora los elementos y posibilidades más profundos de Big Thief. En un intento de volver a la vida después de un largo período de aislamiento relacionado con Covid-19, la banda se reunió para su primera sesión en los bosques del norte del estado de Nueva York. Comenzaron el proceso en Flying Cloud Recordings de Sam Evian, grabando en una máquina de cintas de 8 pistas con Evian en los mandos. Le tomó un tiempo a la banda realinearse y durante la primera semana de trabajo en el estudio, nada se sintió bien. Después de algunas tomas sin inspiración, decidieron darse un chapuzón helado en el arroyo detrás de la casa antes de volver corriendo para grabar en trajes de baño mojados. Esa bendición de agua fría se quedó con Big Thief durante el resto del verano y siguieron muchos más rituales de grabación intuitivos. De ahí salieron 45 canciones, que finalmente se han quedado en las 20 que conforma el LP.

Estas serán las canciones de ‘ Dragon New Warm Mountain I Believe In You’

1. Change

2. Time Escaping

3. Spud Infinity

4. Certainty

5. Dragon New Warm Mountain I Believe in You

6. Sparrow

7. Little Things

8. Heavy Bend

9. Flower of Blood

10. Blurred View

11. Red Moon

12. Dried Roses

13. No Reason

14. Wake Me up to Drive

15. Promise Is a Pendulum

16. 12,000 Lines

17. Simulation Swarm

18. Love Love Love

19. The Only Place

20. Blue Lightning

Escucha el nuevo single de Big Thief, ‘Time Escaping’

Foto Big Thief: Alexa Viscius