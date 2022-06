Weezer lanza un EP veraniego

Weezer volvieron a ganarse nuestros corazones con su último lanzamiento, un OK Woman (2021 ) en el que retomaban la senda de la inspiración después de ciertos bandazos un tanto discretos.

Los de River Cuomo llevan unos años manteniendo un envidiable estado de hiperactividad y su última aventura son una serie de EPs que han denominado SNZN (SEASON). Una colección de cuatro EP de estudio que se lanzarán el primer día de cada solsticio de temporada, cada uno con su propio motivo y estilo de producción basado en la temporada correspondiente.

El pasado 21 de marzo lanzaban SNZN Spring, y ahora acaba de llegar su continuación, Summer, que incluye las siguientes canciones:

1. “Lawn Chair”

2. “Records” Grant Phillip Michaels, Cuomo, Sam Hollander

3. “Blue Like Jazz”

4. “The Opposite of Me” 3:30

5. “What’s the Good of Being Good”

6. “Cuomoville”

7. “Thank You and Good Night”

Escucha ‘SNZN Summer’ de Weezer