Black Country, New Road lanzarán un nuevo disco en abril

Black Country, New Road anuncia la salida de su próximo álbum Forever Howlong, continuación de Ants From Up There (2022) que estará disponible el 4 de abril a través de Ninja Tune.

El disco fue producido por James Ford (Fontaines DC, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) y ve al grupo asentarse en una nueva forma en la que las tareas vocales, y la mayor parte de la composición de canciones, se dividen entre Tyler Hyde, Georgia Ellery y May Kershaw. «Creó una verdadera línea conductora para el álbum, tener a tres chicas cantando», dice Ellery. «Definitivamente es muy diferente a Ants From Up There, debido a la perspectiva femenina, y la música que hemos hecho también complementa eso» (recordemos que su primer vocalista Issac Wood decidió abandonar el grupo poco antes de lanzar su primer disco alegando problemas de salud mental).

Forever Howlong es un disco ambicioso y meticulosamente detallado que incluye de todo, desde folk hasta progresivo, pasando por pop barroco y toques de rock alternativo, con guiños a todo, desde Joanna Newsom hasta Randy Newman, pasando por Fiona Apple y Janis Ian, pero al mismo tiempo conservando ese sonido inconfundiblemente único que solo esta combinación de músicos puede crear. Aunque es muy variado y expansivo, el álbum también se siente profundamente cohesivo y centrado, ya que toma tres voces y estilos distintos y los intercala a la perfección en un nuevo sonido colectivo.

La banda también comparte el primer sencillo y la canción que abre el álbum con la expansiva y alegre «Besties» que llega junto a un vídeo dirigido por Rianne White.

Escucha ‘Besties’ de Black Country, New Road