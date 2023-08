The Chemical Brothers invitan a Beck a ‘Skipping Like a Stone’

The Chemical Brothers están de vuelta con For That Beautiful Feeling, que se publica el próximo 8 de septiembre. Un álbum grabado en el estudio de la banda situado cerca de la costa sur que persigue ese momento salvaje en el que el sonido te envuelve y te sumerge casi por completo, permitiéndote finalmente subirte a la cresta de la ola y surcar hacia un destino desconocido. Es una obra que marca el instante exacto en el que pierdes el control, te entregas y dejas que la música te lleve como si estuvieras siendo arrastrado por un hilo invisible.

Han pasado cuatro años desde que lanzaran No Geography. En 2021 llegaba «The Darkness That You Fear», un remolino electrónico y un subidón de esperanza a la que siguió «No Reason», un tema que ya habían presentado en directo y la más reciente «Live Again ft. Halo Maud«.

Tom Rowlands y Ed Simons estrenan un nuevo sencillo con la colaboración de Beck (también presente en el sencillo «Wide Open» de The Chemical Brothers en 2015. Un tema llamado «Skipping Like a Stone» con la inconfundible voz del norteamericano y una electrónica sensorial, de lo más contagiosa.

Escucha ‘Skipping Like a Stone’ de The Chemical Brothers ft. Beck