Victorias, antes Victoria Ford, nos comentan su nuevo álbum

A lo largo de 2022 ha ido apareciendo, en varias de nuestras secciones, un grupo nuevo llamado Victorias. En realidad no es nuevo del todo, ya que se trata de una evolución del grupo antes conocido como Victoria Ford que hace tres años ya pasó por aquí para presentarnos su álbum Grandes Éxitos, Mejores Descartes. En estos últimos meses te hemos ido dando cuenta de sus sencillos con los que han ido anticipando su nuevo álbum, Un Puño Amable, recientemente publicado.

En este tiempo, como comentaba, el grupo ha cambiado. No solo de nombre: también ha incrementado el número de sus miembros y ha expandido su sonido que ya de por sí era directo y efervescente. Con un punto de oscuridad, eso sí, que ahora parece haber dejado paso a la luz. Las canciones de Un Puño Amable tienen similar estructura a la de su anterior disco, pero parecen haberse beneficiado de la experiencia que supuso el álbum de remezclas que lanzaron en 2020: Grandes Éxitos, Mejores Remixes. Podríamos decir que han ganado en inmediatez, aunque no por ello dejan de ser canciones bien elaboradas, con interesantes cambios de ritmo y efusivas. Con una estructura similar y una combinación de post punk expansivo con indie pop-rock a lo grande, con vocación de hit. Sin grandes saltos de una a otra. Hemos de destacar, de todos modos, la sorprendente versión de «Vida loca», de Pancho Céspedes, que aquí se convierte en un explosivo tema casi power pop, y «Fin de fiesta» que es una canción más contenida, casi una balada, que solo se permite explotar tímidamente en el estribillo. Un estribillo que, como otros a lo largo del disco, se queda pegado a las neuronas durante un buen rato.

Hablamos con Victorias para que nos comentaran lo que han sido estos dos últimos años de cambios y lanzamientos hasta llegar al momento actual, con Un Puño Amable recién publicado.

En primer lugar, ¿A qué es debido el cambio de nombre del grupo? La pandemia coincidió con la salida del disco de remixes, lo que rompió de pleno la gira y la promo. El parón nos sirvió para cuestionarnos muchas cosas: desde la comunicación, la formación en trío o la composición, hasta la forma de ensayar. Fue duro y bonito a la vez. Cuando pudimos vernos en el local decidimos eliminar aquello que no nos representaba, y en ese proceso despedimos con ganas el Ford.

Habéis escogido a Guille Mostaza para la producción del disco. ¿Buscabais algo en concreto?

En Grandes Éxitos, Mejores Remixes se encargó de versionar «Doble Diversión» y no solo consiguió nuestro remix favorito sino que además mejoró la canción. De largo. Logró que el tema funcionase desde la primera escucha. Cuando arrancamos la composición de Un Puño Amable lo tuvimos claro: faltaba Guille en el equipo para hacer más sencillos (y más grandes) los 9 temas.

Entendemos entonces que el disco de remixes ha sido un punto de inflexión en el grupo, a todos los niveles. También en la forma de hacer frente a las nuevas composiciones, ¿cierto?

Con los remixes volvimos a aprender a componer. Nacho Canut, Eme Dj o el propio Guille Mostaza nos ayudaron a darnos cuenta de lo que fallaba, lo que debíamos eliminar y lo que de verdad importaba en nuestras canciones. Puede que el disco no fuera un éxito comercial, pero el experimento sirvió para darle forma a lo que somos.

Las canciones tienen algunos puntos que pueden inspirar derrotismo o falta de esperanza, pero al mismo tiempo en el fondo se trata de un disco optimista y esperanzador, ¿no?

La historia de la banda ha tenido más derrotas que victorias, por lo que punto pesimista viene de serie. «Un puño amable» sirve para catalizar esas frustraciones desde la rabia. La rabia más positiva.

Respecto al sonido del primer LP es un tanto menos oscuro, más eufórico. ¿Ha sido premeditado o ha salido así?

El primer disco se escribió y ensayó en un local minúsculo donde apenas cabíamos los 3, lo que provocaba canciones más oscuras con tendencia al minimalismo. La banda era un trío porque no cabíamos más en el local. Una vez nos mudamos empezamos a componer estructuras más grandes, más brillantes y más contundentes para rellenar el local que tenemos ahora. Esa es la historia, ni más ni menos. Decía David Byrne que las canciones suenan según el contexto físico en el que fueron compuestas y, visto en perspectiva, tiene todo el sentido del mundo con el sonido de la banda.

Has hablado de cambios en la formación. Ahora ya no sois un trío, y parece que Ireneo Díez ya no toca la batería y se centra en la voz.

Hemos pasado de ser 3. con la complejidad del batería-cantante, a ser 5 (dos guitarras, bajo y batería, con Ire cantando libremente). El cambio es grande y ha modificado por completo nuestra forma de tocar en directo. ¿El drama? Meter 5 tíos en una furgoneta llena de trastos. Cero rentable, amigos.

¿Nos podéis contar algunos de vuestros planes de medio y corto plazo?

Ensayar como locos, tocar todo lo posible, llegar a cuanta más gente mejor y marcarnos alguna colaboración guapa. Esto último supone meterse en el estudio de nuevo, cosa que nos flipa extremo. Nunca habíamos tenido un corto plazo tan intenso y divertido como este.

Alguna cosa que queráis añadir?

Pancho Céspedes abre DM que se vienen cositas.

A continuación puedes escuchar Un Puño Amable, lo nuevo de los renovados Victorias.

Victorias en redes sociales:

Instagram

Twitter