Brittany Howard – What Now (Island Records)

Tras el parón indefinido de Alabama Shakes, la banda que puso en el mapa musical a Brittany Howard, la que fue vocalista del exitoso combo de Athens sorprendió hace ya un lustro con un debut en solitario tan convincente como Jaime (Sony, 2019), delicioso viaje por senderos marcados por el soul, el funky o el rock & roll, que miraba de tú a tú y sin titubeos a primeros espadas del calibre de Prince o Nina Simone. Han pasado ya cinco años desde entonces, pero parece que fue ayer a tenor de lo entregado en este notable What Now (Island Records, 2024), trabajo que mantiene el (altísimo) nivel de su predecesor y que corrobora la valía de un discurso que no por conocido, deja de resultar necesario y reivindicable.

Manteniendo hasta las últimas consecuencias la máxima de dejarse llevar y seguir su instinto, pronto se observan los primeros destellos que distinguen a Howard del pelotón de rockstar wannabes : basta con dejarse llevar por ese crescendo conmovedor de la inicial “Earth Sign”, capaz de pellizcar allí donde pocos llegan, para recordar quien manda aquí. La paleta estilística que despliega no hace ascos a la inmediatez; si hay que facturar un single que traiga sonidos atemporales de pop-rock pegadizo a las radios de medio mundo, no hay problema: la titular “What Now” es un pelotazo directo a la altura de los grandes singles de Alabama Shakes, por si alguien pensaba que se le había olvidado como sacudir cinturas. Estamos ante un trabajo que se baila (“Prove It To You” hace tambalearse los cimientos) y se retuerce entre estructuras del mejor rock clásico (“Power To Undo”), sin perder la mirada al añorado genio de Minneapolis cuyo poso sobrevuela cada surco de un indisimulado homenaje a su incomparable impronta (¿o es que “Another Day” no es puro Prince?) que impregna su educación musical. Todo ello, sin olvidar esos medios tiempos de pura ambrosía soul-pop que maridan a la perfección con su privilegiado timbre vocal (“Patience” es desde ya, una de sus mejores canciones). Números como el segundo adelanto, “Red Flags”, acentúan la riqueza instrumental del álbum, colaborando a recrear atmósferas que suben la temperatura alimentadas por la carga emocional de unas letras que aluden al amor y la experiencia adquirida con el paso de los años.

“Every Colour In Blue” pone broche final entre ecos de Ella Fitzgerald y Etta James a un nuevo compendio de virtudes que corrobora el estatus de Brittany Howard como artista de valía incalculable cuando se trata de recrear sonidos añejos e imperecederos que luchan por asomar la cabeza en un panorama que les es hostil desde hace demasiado tiempo. Disco importante del año a las primeras de cambio.

Escucha Brittany Howard – What Now