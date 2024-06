Coldplay lanzan ‘feelslikeimfallinginlove’ y anuncian su disco «sostenible»

Coldplay están de vuelta con el que será su décimo trabajo y con la idea de cambiar el planeta. A principios de esta semana la banda anunció Moon Music, que se lanzará el próximo 4 de octubre a través de Atlantic.

El sucesor del muy discutible Music Of The Spheres (2021) llega anticipado por el primer sencillo, “Feelslikeimfallinginlove”, un romántico tema producido por Max Martin. Una pista impulsada por una percusión, que emula la sensación cinematográfica de abrirse al amor, recurrente tema para los de Chris Martin, que cantan: «“Parece que me estoy enamorando / Quizás por primera vez / Cariño, me vuelves loco / Parece que me estoy enamorando / Me lanzas un salvavidas / Esto es para toda la vida, lo sé”.

Un disco sostenible

Con el lanzamiento de Moon Music, los británicos buscan hacer de este álbum su proyecto más consciente con el medio ambiente hasta la fecha. Las ediciones físicas del disco se harán con botellas de plástico 100% recicladas. Esto se suma a las innovadoras medidas de sostenibilidad que impulsaron en su gira actual (que pasó por Barcelona en 2023 con nada menos que cuatro conciertos).

Como comentan en su web: «Este será el primer álbum del mundo lanzado como un LP EcoRecord de 140g, con cada copia hecha de 9 botellas de PET recicladas recuperadas de residuos post-consumo. Esto evitará la fabricación de más de 25 toneladas métricas de plástico virgen y proporcionará una reducción del 85% en las emisiones de CO2 del proceso de fabricación por kilogramo en comparación con el vinilo tradicional de 140g.

Además, la banda ha colaborado con sus socios de larga data The Ocean Cleanup para crear un formato adicional: la Edición EcoRecord Notebook. El rPET para esta edición comprende un 70% de plástico de río, interceptado por The Ocean Cleanup del Río Las Vacas, Guatemala, y prevenido de llegar al Golfo de Honduras y al Océano Atlántico.

Las ediciones en CD de Moon Music serán las primeras del mundo que se lanzarán en EcoCD, creado a partir de un 90 % de policarbonato reciclado, procedente de flujos de residuos posconsumo. Esto proporcionará al menos una reducción de emisiones de CO2/kg del 78% y evitará la fabricación de más de cinco toneladas métricas de plástico virgen».

Escucha ‘feelslikeimfallinginlove’ de Coldplay