Cold Cave tienen nuevo single, ‘Hourglass’

Han pasado tres años desde que Cold Cave lanzaran su último disco, Fate In Seven Lessons (Heartworm Press) y desde entonces no han dejado de publican singles sueltos, sin que confirmen la publicación de un nuevo álbum.

El proyecto que el norteamericano Wesley Eisold comparte con Amy Lee, ha entregado estos meses canciones como “She Reigns Down”, “Shadow Dance” y “Blackberries”, a la que acaban de sumar «Hourglass».

Un tema veraniego que sin perder la oscuridad que se les supone, sigue teniendo las miras puestas en el synth pop de los New Order de mediados de los 80. Cold Cave vienen de girar con a Depeche Mode y The Cult y encabezando el Tomorrow’s Ghost Festival (Reino Unido), Wave Gotik (Alemania), Grauzone (Países Bajos), W Fest (Bélgica), Adverso Fest (México).

Una actividad constante que ahora interrumpen con nueva música. Como comentan: “Ahora nos pareció el momento adecuado para lanzar lo que creamos a medida que lo creamos. A veces, las giras toman el protagonismo y extrañamos la emoción de la creatividad”.

Escucha ‘Hourglass’ de Cold Cave