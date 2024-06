Conoce a Deadletter, que debutarán con ‘Hysterical Strength’

Deadletter son uno de los secretos mejor guardados del nuevo post-punk británico. Debutaron en 2020 con el tema «Good Old Days», canción que marcó un estilo y una visión muy clara por parte de la banda, que ahora anuncia su debut.

Hysterical Strength se publicará el próximo 13 de septiembre a través de SO Recordings. “Es castigador, pero también hay mucha belleza por ahí”, explica el vocalista Zac Lawrence, quien, junto a sus amigos de toda la vida Alfie Husband, George Ullyott, Poppy Richler, Sam Jones y Will King, puede haber creado el que anuncian como uno de los trabajos más urgentes y vitales de 2024. Un disco que, hasta en su título, disfruta de las contradicciones de la vida moderna. “Poder tomar algo repugnante o vergonzoso y hacerlo sonar bien a través del poder de la música, esa yuxtaposición me atrae”, añade Lawrence. Doce pistas de ritmos motorik y guitarras angulares, adornadas con saxofón ahumado y letras de barítono sobre televisores parpadeantes y centros urbanos en ruinas decorados con cuerpos decapitados.

«Mother» es una de sus canciones. Entrelaza guitarras arácnidas y líneas de saxofón en cascada con pasajes que se elevan y se estrellan.

Escucha ‘Mother’ de Deadletter