Brigitte Calls Me Baby publican disco en agosto

Fue a finales de 2023 cuando nos sorprendimos con la presentación de una joven banda norteamericana llamada Brigitte Calls Me Baby. En su debut This House is Made of Cornersencontramos un tratado de indie rock exuberante con la producción de Dave Cobb, que en tan solo cinco canciones nos daba muestra de su potencial.

Ecos melodramáticos de Morrissey, el arrojo de los primeros The Strokes y la fuerza prometedora de un grupo con potencial que ahora confirmará su candidatura al estrellato con el anuncio de su nuevo trahajo. Los de Wes Leavins anuncian The Future Is Our Way Out, que se lanzará el 2 de agosto.

Al elegir un título para el debut de larga duración, Brigitte Calls Me Baby aterrizó en una frase que Leavins garabateó impulsivamente en una camiseta blanca cuando era adolescente y continuó revisitando a lo largo de los años, transformándola finalmente en una canción pop exuberante y cinematográfica. «Quiero ser serio incluso cuando sea incómodo y escribir sin pedir disculpas sobre cosas como mi intenso miedo a la muerte», dice Leavins.

Junto con el anuncio del disco lanzan el single “We Were Never Alive”, con ritmos estremecedores y líneas de guitarra espectrales que se encuentran en una contemplación gloriosamente sombría de la mortalidad. «Devin escribió la música de esa canción y me encantó lo dramático que se sentía, así que el objetivo era igualar ese dramatismo en la letra», dice Leavins. “Se convirtió en una canción sobre cómo en el gran esquema de la existencia, el tiempo que estamos vivos es tan breve e insignificante. En algún momento, después de que te hayas ido, cuando todos los que te conocían también se han ido, es casi como si nunca hubieras existido”.

Escucha ‘We Were Never Alive’ de Brigitte Calls Me Baby

Foto Brigitte Calls Me Baby: Scarlet Page