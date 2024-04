Disfruta de un concierto reciente de Beirut en ARTE

Zach Condon retomaba el pasado año su proyecto Beirut, con su primer trabajo en cuatro años. Un disco llamado Hadsel por el que estuvimos charlando con él.

Una colección de 12 canciones que encuentran calidez y consuelo en la oscuridad más extrema, desde las severas dudas que llevaron a su creación, hasta las condiciones árticas que mantuvieron inspirado a Condon: los persistentes problemas de garganta que lo obligaron a cancelar el final de la gira Gallipoli en 2019 y la duda de si alguna vez podría volver a tocar en vivo; Zach Condon buscó no solo recuperarse, sino también escapar. Manifestó el sueño de retirarse a una pequeña cabaña donde el sol nunca salía por el horizonte, y en los primeros días de 2020 llegó a la isla de Hadsel, en el norte de Noruega, en medio de Vesterålen.

El pasado 16 de febrero lo presentaba en Berlín y allí estaban presentes las cámaras del canal cultural francés ARTE para recoger una actuación en la que interpretó buena parte de este nuevo disco, pero que también pasó por algunas de sus obras más destacadas como Gulag Orkestar, The Flying Club Cup o The Rip Tide.

Disfruta del concierto de Beirut en Berlín

Estas fueron las canciones interpretadas

The Shrew

Gallipoli

January 18th

Elephant Gun

So Many Plans

The Tern

Santa Fe

The Rip Tide

Hadsel

The Peacock

Nantes

Postcards From Italy

Spillhaugen

Scenic World

No No No

Serbian Cocek

Regulatory

BIS:

So Allowed

In the Mausoleum

The Gulag Orkestar

BIS 2: The Penalty

Un dernier verre (pour la route)

Ederlezi