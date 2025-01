Dean Wareham publicará ‘That’s The Price Of Loving Me’ en marzo

Dean Wareham publicará su próximo disco, That’s The Price Of Loving Me el próximo 28 de marzo. El cuarto trabajo en solitario del que fuera miembro de Galaxy 500 y posteriormente Luna o Dean and Britta, ha contado con la producción de Kramer, con quien no trabajaba desde 1990.

Tras el disco reciente editado junto a Britta Philips y Sonic Boom llamado A Peace Of Us con temas navideños, llega lo nuevo del músico nacido en Nueva Zelanda, aunque residente en EEUU.

Un trabajo que será presentado un mes después (en abril) en nuestro país, en una gira que pasará por San Sebastián (el día 18, Dabadaba), Barcelona (el 20, Sala Upload), València (el 21, 16 Toneladas), Zaragoza (el 22, La Lata de Bombillas), Granada (el 24, Teatro CajaGranada) y Madrid (el 25, Sala Villanos). Las entradas están disponibles en la web de Houston Party.

El disco viene anticipado por la canción “You Were The Ones I Had To Betray”.

Toma nota de la gira de Dean Wareham

18 Abr 2025 · SAN SEBASTIÁN · Dabadaba – Entradas

20 Abr 2025 · BARCELONA · Sala Upload – Entradas

21 Abr 2025 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

22 Abr 2025 · ZARAGOZA · La Lata de Bombillas – Entradas

24 Abr 2025 · GRANADA · Teatro Caja Granada – Entradas

25 Abr 2025 · MADRID · Sala Villanos – Entradas