Lana Del Rey adelanta -al fin- el primer tema del que será su disco country, que en un primer momento iba a tener el título de Lasso, pero finalmente se publicará el próximo 21 de mayo con el título de The Right Person Will Stay.

El sucesor de Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023) viene precedido por la canción «Henry, come on», que se había filtrado hace más de un año y la propia cantante compartió en parte en su perfil de Instagram en enero de 2024.

Un tema producido por Luke Laird, Zach Dawes y Drew Erickson, que ahonda en ese dramatismo romántico que tanto nos gusta: “Y no es por ti/ Que me volví tan peligrosa/ Ayer, escuché a Dios decir: ‘Está en tu sangre’”.

Escucha ‘Henry, come on’ de Lana del Rey