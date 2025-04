Llega Bali R’N’R Show 2025

¡Llegó el momento! hoy arranca el Bali R’N’R Show 2025. Desde hoy y hasta el domingo se celebra una tercera edición que lo consolida como uno de los eventos más destacados del underground europeo.

El emblemático Gran Hotel Bali, situado junto al mar Mediterráneo, será el escenario que acogerá a más de veinte bandas nacionales e internacionales de géneros como rock & roll, garage, punk y rockabilly, que prometen electrizar la ciudad durante tres días de intensa música y diversión. ?

Por allí pasarán Fundación Francisco Frankestein, Commando 9 MM, Thee Braindrops, Moons Of Saturn, Sloks, Hombre Lobo Internacional, Asskickers Enmascarados, Capitán Entresijos, Varonas, Lord Diabolik, Magic Dildoss, Jose Insaciable, Marcos Elvis, Macarrones, The Oompa Loopas, The Daltonics, Mario Malatestta, Head Holes, Anti-Mums, Los Wavy Gravies y Frank Suz.

Las jornadas estarán repletas de conciertos y sesiones musicales desde el mediodía hasta el amanecer, creando un ambiente festivo inigualable. Además, el festival contará con la participación de destacados DJs como Goma Rock del histórico Ricoamor, Javi Psycho & Paco Roca, Umlaut DJ, Danielo 77, Pablo Colorado, Ángel Snap, W’Ana DJ y Carlos Abraxas, quienes garantizarán la animación nocturna en la discoteca del hotel, transformándola en el «Electric Ballroom» de Benidorm.

Cartel por días

Entradas para Bali R’N’R Show

Bono Deluxe:

Abono Deluxe con 2 noches de hotel y media pensión: 199€ a la venta en granhotelbalibenidorm (Código promo BRS25)

Abonos generales y entradas de día:

Abono tres días del festival: 11, 12 y 13 abril – 73,00 €

Entrada VIERNES 11 – 35,00 €

Entrada SABADO 12 – 45,00 €

A la venta en Mutick