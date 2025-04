Deleste comparte su cartel por días y saca a la venta las entradas para jornada

Llega Deleste Festival (entradas aquí), que regresa a Valencia para celebrar su decimotercera edición los próximos 16 y 17 de mayo en los emblemáticos Jardines de Viveros. Un festival que acaba de anunciar su cartel por días.

Ayer mismo se cerraba su cartel sumando a los austriacos Kruder & Dorfmeister, importantes referentes del downtempo y el trip-hop, expertos en la creación de atmósferas envolventes, de paisajes sonoros que invitan más al viaje introspectivo que a la pista de baile frenética y del siempre interesante Yellow Days, proyecto del músico británico George van den Broek, que traerá su personal soul-pop indie a la capital del Turia.

Ambos se unen a los ya confirmados The Vaccines, que llegan con nuevo disco bajo el brazo: Pick-Up Full of Pink Carnations, los maestros del powerpop Teenage Fanclub, responsables de álbumes emblemáticos como Bandwagonesque y Grand Prix, aunque también por hitos recientes como Nothing Lasts Forever.

Junto a ellos los Death In Vegas de Richard Fearless, banda fundamental para entender la electrónica noventera británica también con nuevo disco. Además del post-punk vigoroso de Deadletter y el synth-pop melódico de la noruega Anna of the North. Y los valencianos Mr Sanchez y Faixa, los primeros con su potente rock de guitarras y los segundos fusionando el folclore valenciano con sonidos contemporáneos como el dubstep y el jungle.

El cartel se completa con ME Dj y Amadeu Sanchis DJ el viernes 16 y Haya Paz y Toxicosmos Dj el sábado 17.

Así queda el cartel por días del Deleste Festival