The Lemonheads tendrán nuevo disco en otoño

The Lemonheads tendrán nuevo disco este próximo otoño, y parece que llegará a punto para su visita en la próxima edición del Visor Fest (abonos en este enlace) que recordemos se celebrará en Valencia los próximos 26 y 27 de septiembre.

El grupo de Evan Dando lleva anunciando la grabación de un nuevo trabajo desde hace muchos años. Las últimas noticias que hemos tenido de ellos ha sido la publicación de sencillos sueltos como «Fear Of Living» y «Seven Out» que llegó como apoyo a la última gira en solitario de Evan Dando.

Ahora se confirma la publicación de Love Chant, su primer material original en casi dos décadas. Y decimos original, porque en 2009 llegó Vashons, disco de versiones con temas de GG Allin, Wire, Leonard Cohen o Christina Aguilera, que tuvo una continuación diez años después en Vashons 2, aquí con temas de Yo La Tengo, The Jayhawks, John Prine, Lucinda Williams o Nick Cave and the Bad Seeds, entre otros.

Parece que por fin tendremos la vuelta de una de las bandas bandera de ese power pop contagioso. Antes de su lanzamiento, The Lemonheads regresan a Australia y Nueva Zelanda este mayo para una gira especial, «It’s A Shame About Come On Feel«, donde interpretarán «It’s a Shame About Ray» y «Come On Feel the Lemonheads» íntegramente, pero también un adelanto exclusivo del nuevo material que suponemos escucharemos en Visor Fest.

Como comenta Evan Dando: «Estoy muy emocionado con el lanzamiento de nuestro nuevo disco, ‘Love Chant’, en FIRE. Tengo la sensación de que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Fue creado con amor, fuego y cantos. Saldrá en otoño de 2025. Estaremos inundando las ondas con sencillos a partir del 14 de mayo».

Quedamos a la espera y mientras tanto, recordamos la reciente «Seven Out».