Turnstile avanzan su nuevo trabajo con ‘Never Enough’

Turnstile ha anunciado oficialmente su nuevo álbum Never Enough, sucesor de Glow On (2021), disco que marcó un antes y un después en la popularización del hardcore contemporáneo. Un disco producido por el propio vocalista Brendan Yates —a diferencia del anterior trabajo con Mike Elizondo— y con la participación del también productor Will Yip.

Junto al anuncio, también lanzaron el primer adelanto homónimo, una canción que rompe con lo esperado y lejos del hardcore, se adentra en terrenos de pop-punk épico y atmósferas sintéticas, con un cierre instrumental marcado por un cello cortesía de Dev Hynes de Blood Orange.

Una canción que comienza como una pieza hipnótica y electrónica, evoluciona hacia un coro pop vibrante y culmina con una larga coda de teclados, sin apenas referencias directas al hardcore hasta su desenlace, donde parece insinuarse una explosión que nunca llega.

Escucha ‘Never Enough’ de Turnstile

Foto: Atiba Jefferson