Especial: Desgranamos Super H (homenaje al Super 8 de Los Planetas)

Para celebrar su quinto aniversario, Casa Maracas ha aprovechado el ya célebre trigésimo aniversario de Super 8 (1994), debut de su grupo estrella Los Planetas, y le ha rendido su enésimo homenaje en forma de disco tributo colaborativo. Super H, que así se llama el invento, cuenta con una preciosa (y agotada) edición en vinilo limitada a mil copias además de estar disponible, por suerte para todos, en plataformas. Así, Super H se erige como un variado collage que reúne en torno al mítico estreno de los granadinos a lo más granado de la efervescente escena de grupos de guitarras que tan vigente está en nuestro país actualmente.

Con J y Florent a los mandos artísticos y Javier Aramburu acertando de nuevo con un diseño que bebe de ese costumbrismo de Los Planetas que él mismo ha creado, el proyecto reúne a grupos y artistas que «dialogan, desde perspectivas contemporáneas y con distintas gramáticas emocionales, con el material original y se convierten en coautores de una obra en constante mutación e infinita vigencia», según reza la nota de prensa. Una vez escuchado el disco podemos decir que el objetivo se ha logrado con creces y que los resultados, a pesar de la irregularidad inherente a este tipo de proyectos, son altamente satisfactorios y harán las delicias de los seguidores del grupo homenajeado. Pocos discos de este perfil se me ocurren con esta calidad.

Abren fuego Carolina Durante con una descafeinada versión de “De viaje”. Quizá por su marcada personalidad, la banda necesita de su propio discurso para destacar pero ni la voz de Diego ni las variantes instrumentales terminas de hacer suya la canción, resultando ligeramente planos en su acercamiento al canónico tema que abre el disco. Tras ellos, Depresión Sonora transforman “Qué puedo hacer” en uno de sus clásicos pildorazos post-punk, con una luminosidad que rara vez vemos en sus grabaciones propias. Una versión tan distinta como plenamente válida. Cala Vento por su parte ya venían rodados respecto a versiones, con su mini álbum Brindis (2025) aún caliente en las estanterías, y se nota: sin desviarse un ápice de su identidad sonora revientan “Si está bien” con una versión bilingüe en catalán que fluye con una naturalidad pasmosa.

Lo de Alcalá Norte es otra cosa, algo ya muy serio a estas alturas. La personalidad que demuestran con su relectura de “10.000”, aquí rebautizada como “10k”, es digna de cualquier elogio. Musical y líricamente descomponen y recomponen la canción hasta dejarla casi irreconocible, pero de algún modo capturan la esencia de los Planetas y la actualizan treinta años después con la insolencia propia de quienes se saben por encima del resto. Ejemplar relectura la suya, desde luego. No baja el nivel la vuelta de tuerca a “Jesús” por parte de Melenas, con sus omnipresentes teclados rollo kraut en primer plano. Una pasada. “Estos últimos días” también es otro acierto pleno al ser volteada por los argentinos Él mató a un policía motorizado en su versión más electrónica y distorsionada. Melancolía vigorosa para cuando uno se siente sentimental y nostálgico.

Las Dianas, uno de los grupos más noveles del lote, recrean con precisión y preciosismo “Brigitte”, una de las gemas del repertorio de J y los suyos. El que fuera primer single del álbum se reafirma en su belleza intrínseca gracias a unos certeros arreglos que complementan sus delicados juegos de voces. Por cierto, en cada escucha me recuerda al efímero proyecto Reina Republicana y eso siempre es buena señal. No podemos decir lo mismo de la versión de “Rey sombra” a cargo de Marcelo Criminal, quien ejerce de Marcelo Criminal para lo bueno y para lo malo. Destartalado y con encanto pero ¿aporta algo al magnífico original? Curiosa cuanto menos resulta la interpretación de “Desorden” en manos de Los Punsetes, con unos tintes atmosféricos electrónicos que acompañan magníficamente la siempre personal voz de Ari.

Y el final del álbum se explica solo: “La caja del diablo” en manos de Triángulo de Amor Bizarro. ¿Qué puede salir mal? Pues absolutamente nada. Algo más acelerada y sintética que la original respeta la esencia de este tótem de la música española y la lleva a otro nivel con Isa a los mandos vocales. Para ponerla en bucle durante un mes y no cansarse, tanto talento al servicio del ruidismo debería estar prohibido. Daría mi sueldo de un mes por escucharla en directo. A modo de epílogo, Edu Requejo cierra el tributo con una luminosa toma de “Manchas solares”, canción de la época pero no perteneciente al álbum propiamente dicho, libertad tomada quizá como metáfora del espíritu con el que cada uno de los artistas implicados han reinventado Super 8, un clásico del pop español que en esta nueva relectura suena tan vigente como siempre, renovando su condición de clásico de nuestro indie.

Escucha ‘Super H’

Pásate a Amazon Music Unlimited con la oferta de Muzikalia y escucha el tributo a Los Planetas.

Estas son las canciones de Super H, el tributo a Los Planetas

CARA A

1- De viaje / CAROLINA DURANTE

2- Que puedo hacer / DEPRESIÓN SONORA

3- Si esta bien / CALA VENTO

4- 10k / ALCALÁ NORTE

5- Jesus / MELENAS

CARA B

1- Estos últimos días / EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO

2- Brigitte / LAS DIANAS

3- Rey sombra / MARCELO CRIMINAL

4- Desorden / LOS PUNSETES

5- La caja del diablo / TRIANGULO DE AMOR BIZARRO