Garbage lanzan el primer avance de su nuevo disco

Garbage desvelan el primer adelanto del que será su su octavo disco de estudio, que como te venimos contando se publicará con el título de Let All That We Imagine Be The Light y llegará a las tiendas el próximo 30 de mayo.

El sucesor de No Gods No Masters y del EP de versiones copy/paste vol. 1 fue producido por la banda y su ingeniero de confianza Billy Bush. Hablando sobre el nuevo álbum de Garbage, Shirley Manson comenta: «Al comenzar a hacer este disco, estaba decidida a encontrar un mundo más esperanzador y alentador en el que sumergirme. Una estrategia para la supervivencia».

Refiriéndose al álbum, Manson añade: «Este disco trata sobre lo que significa estar vivo y sobre lo que significa enfrentar la destrucción inminente. Es esperanzador. Es muy tierno con lo que significa ser un ser humano. Nuestros defectos y fracasos siguen siendo hermosos, aunque nos enseñen que no lo son. Este es un disco tierno y emocionante sobre la fragilidad de la vida».

Ya podemos escuchar «There’s No Future In Optimism», que llega junto a un videoclip dirigido por Benjy Kirkman. Sobre la canción agrega la cantante: «Me encanta el título. La banda me lo envió y pensé: ‘¡Genial! Me lo quedo'». Pero la letra es una acción contra ese título. Porque si permitimos que nuestro fatalismo o nuestra negatividad nos dominen, nos derrumbaremos. Trata sobre una ciudad, en mi caso, Los Ángeles, pero podría ser cualquier lugar donde estén sucediendo cosas malas. Tras el asesinato de George Floyd, que es una de las pocas cosas en mi vida que desearía no haber visto nunca, me cambió por completo ver las imágenes de ese policía arrodillándose sobre el cuello de George Floyd. En Los Ángeles hubo enormes protestas y mucha agitación después de eso. Sobre nuestra casa en Hollywood, había helicópteros todo el día, durante días seguidos. Fue realmente precario, caótico y aterrador».

Escucha ‘There’s No Future In Optimism’ de Garbage