Pulp anuncian nuevo álbum para junio

El grupo británico Pulp nos tenía acostumbrados a regresar a los escenarios cada cierto tiempo, pero casi nadie esperaba un nuevo álbum. Algunos nos hicimos ciertas ilusiones cuando empezaron a interpretar canciones nuevas en directo. ¿Tendríamos nuevo caso The Cure? Los rumores se dispararon el pasado otoño, tal como te avanzamos en Muzikalia, sobre todo después de que Jarvis Cocker dejara caer al NME que su vuelta al estudio podría estar próxima. Finalmente fue la propia banda quien confirmó, en sus redes sociales, su fichaje por el sello Rough Trade aunque sin mencionar explícitamente que iban a publicar un nuevo álbum. Claro que, si no era para sacar material nuevo, ¿tendría mucho sentido anunciarlo a bombo y platillo en sus redes como haciendo realidad un sueño cumplido?

«Pulp se complace en anunciar que ha firmado un contrato discográfico con Rough Trade Records. “Rough Trade ha sido el manager de Pulp durante más de 30 años, así que es fantástico estar finalmente en el sello. ¡Lo hemos logrado!”»

Bueno, pues finalmente se confirma la esperadísima noticia para todos los seguidores del grupo de Sheffield. Pulp han anunciado, de nuevo en sus redes sociales, que publicarán un nuevo disco el próximo 6 de junio. El disco se titulará More y está disponible ya para su reserva en este enlace. Jarvis nos da más detalles sobre su nuevo álbum:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulp (@welovepulp)

«Cuando retomamos la gira en 2023, ensayamos una nueva canción llamada ‘Hymn of the North’ durante las pruebas de sonido y finalmente la tocamos al final de nuestra segunda noche en el Sheffield Arena. Esto pareció abrir las puertas: creamos el resto de las canciones de este álbum durante la primera mitad de 2024. Un par de ellas son recicladas de ideas del siglo pasado. La música de una canción fue compuesta por Richard Hawley. La música de otra fue compuesta por Jason Buckle. La familia Eno hace los coros en una canción. Hay arreglos de cuerda compuestos por Richard Jones e interpretados por Elysian Collective. El álbum fue grabado durante tres semanas por James Ford en Walthamstow, Londres, a partir del 18 de noviembre de 2024. Este es el tiempo más corto que se ha tardado en grabar un álbum de Pulp en la era moderna. Obviamente, estaba listo para hacerse realidad«.

Jarvis Cocker también ha comentado dos cosas importantes: que no se ha usado IA para confeccionar el álbum, y que el disco está dedicado a la memoria de Steve Mckey, que como sabéis falleció hace un par de años.

More incluye las siguientes canciones:

Spike Island

Tina

Grown Ups

Slow Jam

Farmers Market

My Sex

Got to Have Love

Background Noise

Partial Eclipse

Hymn of the North

A Sunset

El álbum estará disponible en LP, CD y casete, incluidos varios formatos de vinilo de edición limitada, algunos de los cuales serán exclusivos de las tiendas web Pulp y Rough Trade.

El anuncio del nuevo disco ha ido acompañado de un nuevo sencillo de anticipo, la canción «Spike Island», que acaba de subirse a plataformas hace apenas una hora.