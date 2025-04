Marie Davidson – City Of Clowns (Deewee/Because Music)

“The progress of the third modernity, offered by surveillance capital, is the answer to the quest for effective life together.” Este es uno de los versos que se pueden extraer de “Validation Weight”, el tema que abre el nuevo disco de la canadiense Marie Davidson. La letra tiene como referente el ensayo de Shoshana Zuboff The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power en donde la autora expone la capitalización de los datos personales por parte de las grandes empresas oligarcas para después generar un “capitalismo de la vigilancia” en el que todos nuestros datos son monitorizados. Una cuestión que se revela de especial importancia teniendo en cuenta que, en la actualidad, la IA está perfilando un nuevo sesgo sociopolítico desligado del humanismo. así como un metamundo que se parece mucho a una nueva distopía.

No es nuevo estas críticas al sistema capitalista por parte de la artista, ya que lo ha ido haciendo en sus anteriores discos, pero en este excelente City Of Clowns (Deewee/Because Music, 2025) se muestran con mayor vehemencia si cabe, y son el leitmotiv sobre el que gravita el disco a nivel lírico. La producción del disco (exuberante y carnal: duelo entre la máquina y la carne) la comparte Davidson con Soulwax y su amigo – y compañero de grupo en Essaie Pas – Pierre Guerineau.

Los sonidos se mecen entre la fría electrónica EDM, los graves voluptuosos, y la voz sensual de nuestra protagonista como el corte electroclash pasado por el tamiz de la cold wave de “Démolition” (de nuevo las grietas del sistema: “By the way/I don’t want your cash now/All I want is you/I want your data/Data, baby!”), o en esa canción titular en donde Marie Davidson declama sobre una base de sintetizadores de tonalidades marciales.

“We can upgrade your monthly plan … Wait until we verify you are not a robot” canta en “Push Me Fuckhead” sobre una colcha de arreglos oscuros e industriales, para dar paso después a “Fun Times”, con guiños al “Hang Up” de Madonna, y esculpir una bella melodía pop. Su experiencia como dj es de sobra conocida, y en cortes como “Statistical Modelling” y “Y.A.A.M.” crea efervescentes mantras ácidos entre raíces teutonas y Laurent Garnier.

En la recta final del disco las PPM se elevan como en la excelente “Contrarian”, una pieza de IDM lisérgico dominado por secuencias maximalistas a lo Planningtorock o Renegade Soundwave, y “Unknowing” acolchada sobre bases abrasivas y percusiones dislocadas.

