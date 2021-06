Devendra Banhart y Noah Georgeson lanzan disco conjunto

Devendra Banhart y Noah Georgeson comenzaron a hacer un disco que no se parecía a nada de lo que habían hecho antes: un álbum ambiental que sería a la vez un refugio de un mundo repentinamente aterrorizado y un sincero diálogo musical entre dos artistas que han sido amigos y colaboradores desde hace tiempo. Refuge es un álbum de profunda belleza meditativa que ofrece al oyente una sensación de paz y renovación muy necesaria.

Las dos primeras pistas del álbum, “Into Clouds” y “In a Cistern” vienen con video dirigido por Nicky Giraffe y Julianna Giraffe. Una colección de imágenes meditativas y documentación de insectos que se camuflan en ambientes tanto naturales como no naturales, mientras hacen su viaje hacia un Refugio más grande. O, como explica Nicky Giraffe, “Una mirada meditativa al viaje de la vida de dos caracoles, desde la concepción hasta la vejez, narrado por un coro de imágenes naturales y otros insectos”.

Refuge se lanzará a través de Dead Ocean el 13 de agosto de 2021.

Escucha “Into Clouds” y “In a Cistern” de Devendra Banhart y Noah Georgeson

Estas serán las canciones Refuge de Devendra Banhart y Noah Georgeson

1. Book of Bringhi

2. A Cat

3. Rise From Your Wave

4. Peloponnese Lament

5. In a Cistern

6. Into Clouds

7. For Em

8. Three Gates

9. Horn in Deep Night

10. Sky Burial

11. Asura Cave

12. Aran In Repose

13. Lament Return (en su versión física)

Foto: Lauren Dukoff