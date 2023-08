Dexys – The Feminine Divine (100% Records)

Con Kevin Rowland uno se puede esperar cualquier cosa, y sin duda es de esos personajes que tienen un poder de atracción importante. De la bravuconería al sentimentalismo hay una fina línea y Rowland es capaz de sobrepasar cualquier línea de contención cuando le viene en gana. Genio y figura.

Tras finiquitar la andadura de los míticos Dexys Midnight Runners, comenzó su periplo en solitario que se saldó con dos buenos discos y una polémica. ¿Recuerdan la portada de My Beauty? Los de Creation no sabían dónde meterse cuando una oleada de homofobia, incluso entre sus mismos fans, intentó impugnar ese guiño a (su) la feminidad en forma de una descacharrante portada (el diseño de la portada es de espanto) con un Rowland enfundado en ligas y enseñando pecho. Su mirada estaba perdida. Eran tiempos malos para el autor de “Come On Eileen” que veía la vida pasar entre borracheras y su drogodependencia. Ahora le preguntan sobre esa polémica y prefiere no referirse a ella, porque afortunadamente la manera en la que afrontamos la alteridad es diferente, o eso quiero pensar.

Con una banda nueva llegó la reinvención con Dexys, y un estupendo disco titulado One Day I’m Going To Soar (2012), que le seguirían una amplia compilación de toda su carrera en directo Nowhere Is Home (2014), y uno de versiones Let The Record Show: Dexys Do Irish And Country Soul (2016). Ya tocaba material nuevo y sin esperarlo llega este notable The Feminine Divine (100% Records, 2023).

Aunque la portada induce a pensar en algún recopilatorio de música trance o progressive (dibujo de la diosa hawaiana Pele entre llamaradas), nos hallamos con el mismo cascarrabias que ahora hace balance de su vida, pero tomando como referente la sexualidad. Nuestro dandy ahora viste colores bien estridentes, y hasta pide perdón a las mujeres por sus innobles conductas. Dice que siempre tuvo un lado femenino por descubrir. Ahora es tiempo de saldar cuentas con el pasado y divisar un futuro ¿desterrando estereotipos?

“I?tried so hard to live a?lie/ Pretending I was some tough guy/ But now I’ve had enough/ I can’t live that way no more, now” canta en la impetuosa “It’s Alright Kevin” (Manhood 2023) en donde él mismo se va interrogando y aportando alguna que otra respuesta. La tónica sigue en la pieza que abre el disco, “The Man That Loves You”, con fastuosa sección de viento y ecos a Billy Ocean. La masculinidad de Kevin no se pone en duda en ningún momento, por si lo dudaban.

Hacia el ecuador del disco el punto de vista se dirige hacia la mujer, y su forma de verla y entenderla. En la canción titular va declamando versos atropellados que van acumulando tópicos sobre la mujer, sus potencialidades, etc. La canción parece un guiño a los duetos entre Gainsbourg y Birkin, para luego en “My Goddess Is” retomar tópicos bajo un manto de funk sintético.

En “My Goddess Rules” los sintetizadores son puro Prince de los ochenta, y con “My Submission” llega lo mejor del lote: una preciosa balada en plan crooner sixties en la que entra en un nuevo nivel en donde las relaciones de sadomasoquismo le redimirán de su discutibles relaciones con el sexo femenino.

A pesar de los lugares comunes de las letras -es obvio que su visión de la feminidad es tosca- es un gran disco para analizar el auge y caída a los infiernos de un truhan al que seguiremos queriendo con locura. Los amores sin medida tienen eso.

