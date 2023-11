Disfruta del reciente concierto de The Cure en Buenos Aires

The Cure están de gira por Sudamérica, una serie de conciertos que arrancaron en una masiva actuación en Corona Capital, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de ciudad de México ante 90.000 personas. Una nueva ocasión de ver a la banda de Robert Smith con paradas en México, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Colombia, después de su paso por Europa (crónica de su concierto en Madrid) y EEUU.

Un tour que ha empezado con un contratiempo, la baja de Roger O’Donnell quien por enfermedad, tiene que someterse a tratamiento médico y no podrá viajar, siendo sustituido por el teclista Mike Lord.

Hace un par de días se presentaban en la edición argentina de Primavera Sound, un concierto celebrado en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, en el que volvieron a seguir la tónica de sus últimos shows, intercalando canciones de todas sus épocas e incluyendo en esta ocasión, tres temas del que será su nuevo disco, Songs of the lost world del que llevan hablando tres años pero que desconocemos cuándo se editará. Tanto las extensas, densas e intensas «Alone» y «End» se unieron a la nostálgica «And Nothing Is Forever». También sonó otra que descubrimos hace unos años, una «It Can Never Be the Same» que desconocemos si formará parte igualmente de ese disco (o discos) prometidos.

Estas fueron las canciones interpretadas por The Cure en Primavera Sound Argentina

Alone

Pictures of You

High

Lovesong

And Nothing Is Forever

Burn

Fascination Street

A Night Like This

Push

In Between Days

Just Like Heaven

At Night

Play for Today

A Forest

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

Bis:

It Can Never Be the Same

Want

Plainsong

Disintegration

Bis 2:

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

Why Can’t I Be You?

Boys Don’t Cry

Disfruta el concierto de The Cure en Primavera Sound Argentina