The Wedding Present + The Natvral (Conde Duque) Madrid 25/11/23

Siempre conviene recordar la importancia y grandeza de David Gedge al frente de The Wedding Present y no hay que perder la oportunidad de tomar el pulso a la banda, cuando se acerquen a visitarnos. Eso hicimos el pasado sábado en el auditorio de Conde Duque, en el marco de un concierto organizado por Primavera Sound y Madrid Destino.

Antes pudimos disfrutar de una corta pero apasionada muestra de parte del repertorio de The Natvral, el nuevo proyecto en solitario de norteamericano Kip Berman, después de desintegrar a sus The Pains Of Being Pure at Heart. Banda esta última con gran predicamento por España, desde sus comienzos, como atestiguaron las visitas que nos hicieron en la pasada década.

Con su guitarra y su voz como únicas armas se presentaba Kip Berman, sin banda que le apoyase para interpretar solamente algunos temas, ya que – como él mismo apuntó – tenía que coger un vuelo de madrugada para regresar a su país. Así el neoyorkino – ahora residiendo en la tranquila localidad de Princeton – se tocó algunos de los temas de su excelente segundo disco; Summer of No Light (Dirty Bingo Records 2023), entre las que destacó “Summer of Hell”, o ”Glass of Laughter”. Le daría tiempo a rendir pleitesía al gran Billy Brag con una versión de “St. Swithin’s Day”. Esperemos poder verle con banda próximamente para disfrutar en su plenitud de su nuevo sonido.

Con un escenario ya casi listo para The Wedding Present, lo primero que sorprende es ver que la práctica totalidad del backline es propiedad de la banda, como las grandes estrellas y es que los británicos no llenan estadios, pero siempre tienen a una nutrida legión de seguidores que agotan las entradas en aforos como el que nos ocupaba.

Nueva formación para esta gira, lo que nos hace preguntarnos cómo demonios hace el bueno de David para que el grupo suene así de compacta en directo, con tanto trajín de miembros. El caso es que es difícil no ver un concierto sublime de los de Leeds y eso es lo que hicieron.

Comunicativo desde un principio, David Gedge se atrevió a saludar en un exiguo castellano al principio del show y comenzar sin florituras ni artificios a disparar el trallazo “Broken Bow”, de su Going, Going… (Scopitones 2016) para enlazar como si no hubiera tiempo para nada, con la primera de que caería de su primer álbum George Best (Reception Records 1987); “A Million Milles”. El post punk acelerado de “You Should Always Keep in Touch With Your Friends” desde muy temprana hora nos hizo dudar del sentido de ver un concierto de tales características sentados, pero bueno, el gran sonido del auditorio de Conde Duque no lo tiene cualquier sala, venga lo admitimos para conciertos guitarreros.

Con la ayuda de un asistente de escenario apostado en la trasera de este, afinando guitarras constantemente y ayudando a cambiarlas, el concierto no se vio en ningún momento lastrado por paradas y The Wedding Present hicieron lo que mejor saben hacer, patear a su audiencia con canciones incontestables e inasequibles al devenir de los tiempos. Y aunque presumiblemente venían a presentar su nuevo álbum 24 Songs (Scopitones 2023) lo cierto es que de este disco solo tocaron cuatro, a saber: “Memento Mori”, “Science Fiction”, “We Interrupt Our Programme” y la que David Gedge presentó como su favorita del álbum y uno de los mejores temas que haya compuesto nunca – en sus propias palabras – y no es cuestión de quitarle la razón; “I Am Not Going to Fall in Love With You”.

Antes también desencadenaron el desenfreno de los fans más aguerridos con dos clásicos de los noventa, como: “Loveslave” y “California”, con un sonido y una presencia escénica apabullante, como si The Wedding Present hubieran estado conservados en formol durante todos estos años. La cuota de sonido más agresivo estuvo representada por dos cortes del disco que les produjo la bestia parda de Steve Albini allá en el año 1991, lo que muchos consideran una de sus obras maestras – pero decidme a mí cuantos discos de David Gedge se pueden considerar eso – Seamonsters (RCA); “Corduroy” y “Dare”.

El concierto iba tocando a su fin y no podía faltar esa versión acelerada hasta el infinito de “Make Me Smile”, de Steve Harley, así como dos pildorazos de otro de sus grandes discos; Bizarro (Edsel Records 1989) “Kennedy” y “Granadaland”, acabando las dos en una orgia de feedback guitarrero que ya quisieran muchos para sí.

David Gedge, siempre atento a la audiencia y a sus compañeros de gira, presentó a sus acompañantes: el veterano baterista en multitud de bandas británicas Vinnie Lammi, al que introdujo como baterista de la Spice Girl Melanie C, lo que desató las carcajadas entre el respetable, el caso es que no es broma. Paul Blackburn al bajo, de Gomez y por último la en gran parte culpable del actual sonido abrasivo de la banda, una guitar killer como Rachael Wood, que ha sido guitarrista entre otros de: Sinead O’Connor o Skunk Anansie.

Mientras abandonábamos la sala y dejábamos a los fans más impenitentes a pie de escenario, con discos para que David los rubricara, me di cuenta de que habíamos asistido una vez más a algo grande, un concierto de The Wedding Present, eso no se ve todos los días. El año que viene su disco Watusi (Island Records) cumple treinta años, digo yo que habrá celebrarlo con gira.

Fotos The Wedding Present + The Natvral: Fernando del Río y Esther Brasero