Ditz vuelven a nuestros escenarios en febrero

Los punk rockers de Brighton regresan a nuestro país en una gira propiciada por Primavera Tours. Bien conocidos ya entre el gran público, gracias a que sus amigos Idles los presentaron en sociedad su pasada gira, en la que Ditz encendía la mecha del punk actuando de teloneros.

Ahora es una ocasión única para verlos en su propio concierto, sin ser teloneros y con todo el escenario para ellos. Seguro que la lían a base de bien con sus dos discos, repletos de trallazos salvajes.

Por una parte, The Great Regression (Alcopop 2022) que sirvió de presentación para una banda energética y con canciones redondas de minutaje corto. Después ha llegado lo que parece será su consagración Never Exhale (Republic of Music/Domino Publishing) que saldrá a la luz a finales de enero; y no tiene pinta – a juzgar por su adelanto – que vayan a aminorar la velocidad.

Las fechas para su vista son estas

Jueves 6 de febrero. Madrid. El Sol

Viernes 7 de febrero. Barcelona. Upload

Entradas aquí