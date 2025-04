Especial libros musicales desde Barcelona en ‘Bienvenido a los 90’

El pasado martes 18 de marzo nos trasladamos a la Librería SONORA de Barcelona para hacer un programa conjunto con Luis de El Ecualizador.

Por allí pasaron Richard y Jordi de Rockzone, Joan S. Luna de Mondosonoro y cerraron con un acústico AVA ADORE.

Libros y canciones:

Luis: ‘Vendido’, de Dan Ozzi / ‘Fireman’ de Jawbreaker

Richard: ‘The dirt’ / ‘Too fast for love’ de Motley Crüe

Jordi: ‘Deliver me from nowhere’ de Warren Zanes / ‘State trooper’ de Bruce Springsteen

Joan S. Luna: ‘Gótico. Una historia de Lol Tolhurst’ / ‘Play For Today’ de The Cure

Acústico de Ava Adore:

01. Employed

02. Man in the Box (Alice in Chains)

Acústico de James Vieco (Escuela Superior de Música Jam Session)

01. In Vain

02. Nutshell (Alice in Chains)

03. Release (Pearl Jam)