Dua Lipa tiene nuevo single, ‘Training Season’

Dua Lipa avanzaba la continuación de su celebrado Future Nostalgia el pasado mes de noviembre, compartiendo «Houdini. Un disco en el que confirmó habrá un giro psicodélico hacia los años 70 en su sonido.

Ya está disponible otra de sus canciones, «Training Season», escrita junto a Caroline Ailin y Tobias Jesso Jr., y la producción adicional viene de la mano de Danny L Harle y Kevin Parker de Tame Impala.

Según comenta la artista: «Había tenido una serie de malas citas, y la última fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente llegué al estudio y Caroline y Tobias me preguntaron cómo había ido todo y de inmediato declaré ‘¡LA TEMPORADA DE ENTRENAMIENTO HA TERMINADO!’, y al igual que las mejores conversaciones del día después con tus amigos, nos reímos mucho y todo se unió rápidamente a partir de ahí.»

«Y aunque obviamente se trata de ese sentimiento cuando estás absolutamente harta de decirle a la gente… a los hombres específicamente en este caso, cómo salir contigo bien; también se trata de que mi temporada de entrenamiento haya terminado y de que he crecido con cada experiencia. Nunca me he sentido más segura, clara o empoderada. Y aunque puede ser que la temporada de entrenamiento nunca termine para ninguno de nosotros, comienzas a ver la belleza en encontrar a esa persona con quien experimentarlo. Dejas de buscar a los aprendices y te interesas más en tener a alguien donde estás y alguien con quien crecer.»

Dirigido por Vincent Haycock, el video muestra a Dua Lipa bebiendo distraídamente un café mientras una serie de pretendientes compiten por su atención en la ventana de la cafetería.

Escucha ‘Training Season’ de Dua Lipa

Dua Lipa actuará en Mad Cool 2024.