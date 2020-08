Tame Impala lanzan vídeo para ‘Is It True’

Tame Impala lanzaban el pasado mes de febrero The Slow Rush, uno de los discos más esperados de 2020.

Ya iba siendo hora de dar continuidad a dos obras tan estimulantes como Lonerism (2012) y Currents (2015). Kevin Parker fue desvelando algunos singles, como la instrumentación de inspiración house que descubrimos en “Patience” y los sonidos sintéticos de “Borderline”, unas pistas que van en sintonía con los sonidos de su último lanzamiento, recordándonos a momentos como sus sencillos “Let It Happen” y ‘The Less I Know The Better”.

Ahora, Tame Impala vuelven a la actualidad con el vídeo para otra de las canciones del disco, ‘Is It True’, cuyas imágenes recuerdan a las que se ven a menudo en los sets en vivo de la banda australiana.

Te dejamos con él:

Tame Impala actuarán en Primavera Sound 2021.