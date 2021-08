Como cada miércoles, después de un par de semanas de vacaciones, vuelve a ser el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Paraíso 6, Mücke, TéCanela, The Froys, okNoah, Ye y César Maltrago.

Paraíso Seis – Luces

Paraíso Seis es un dúo sevillano formado este mismo año por Elena Atencia y Memphis Jiménez, ambas artistas con experiencia que han decidido unir esfuerzos en este nuevo proyecto. El pasado mes de julio vio la luz su primer sencillo, “Luces”, adelanto del que será su primer disco, un álbum homónimo cuyo contenido se irá desvelando a lo largo de este año. “Luces” llegó acompañada de un vídeo obra de Javier Oliver.

Mücke – Memorias de ocasión

Mücke es un grupo formado en 2013 que en estos años ha publicado un par de EPs, uno homónimo y otro titulado La Huella del Tiempo. Con este último llevaron a cabo una gira de más de 30 conciertos que les llevó a telonear a grupos como Elefantes y a actuar en el Sonorama Ribera. En 2017 cambiaron de cantante y publicaron un par de canciones nuevas. En 2021 regresan con nuevos temas, grabados en Flowers Cavern con Gatomidi a los mandos. Entre estas nuevas canciones está “Memorias de ocasión”, que trata sobre los medios sociales y su tendencia a crear realidades ilusorias.

TéCanela – Comienza la función

TéCanela es un dúo formado por Ariadna y Jano. El mes pasado publicaron un sencillo titulado “Comienza la función”, segundo adelanto de su próximo álbum que publicará el sello Calaverita Records. Una canción que fusiona estilos dentro de un cierto carácter de folk balcánico, destacando los instrumentos de viento, la darbuca o la mandolina. Su mensaje: la cultura está en la calle más que en la televisión. Mensaje que muestran también en el vídeo, grabado en Cantabria de la mano de Jhonny Gleez.

The Froys – Harto

The Froys es una banda que se forma en la Ciudad de México durante 2016, inicialmente con los hermanos Dylan y Brandon. A ellos se les unió poco después su primo Kevin. Su música, de estilo punk rock, muestra influencias de sus experiencias personales, el enojo con la vida diaria y el amor a la música garage. En 2021, tras haber firmado con el sello Devil In The Woods, ha visto la luz su primer sencillo cantado en castellano, “Harto”. Una canción que, como su título indica, habla del sentimiento de hartazgo en situaciones que hemos estado obligados a afrontar en estos últimos años.

okNoah – Bitter sweet

okNoah es un artista de bedroom pop afincado en Berna, Suiza. En mayo lanzó el primer tema publicado con este nombre artístico. Hace unas semanas vio la luz un segundo sencillo, “Bitter sweet”, una canción que habla de su propia experiencia al nacer en un cuerpo de mujer y sentirse hombre. Durante mucho tiempo sintió que vivía en el cuerpo equivocado, sintiéndose muy mal por ello. Ese sentimiento de no saber quién eres o a dónde perteneces es la base de este “Bitter sweet” que hoy incluimos en nuestra PlayList Emergente.

Ye – Yo prometo

Ye es un proyecto musical iniciado por Yolanda López y PJ Montes en 2020. Inicialmente iba a ser un dúo acústico, pero finalmente las canciones que compusieron demandaron una producción más compleja y bases musicales más sólidas. El pasado mes de julio publicaron su primer sencillo, “Di que amas el peligro”, producido por Fulgen Ruiz. Un tema al que en agosto le ha seguido “Yo prometo”, canción producida por Juan Miguel Gambero. A estos dos sencillos seguirán otros que verán la luz próximamente junto a algunos más que serán grabados este otoño con Carlos Hernández Nombela. El vídeo de “Yo prometo” es obra de Hermana Pequeña Records.

César Maltrago y Los Atractores Extraños – Orfeo

Para despedir nuestra PlayList Emergente de hoy hemos querido rescatar un vídeo recibido hace unos meses pero al que todavía no le habíamos dado difusión. Se trata del tema “Orfeo”, de César Maltrago y los Atractores Extraños. Se trata de un tema incluido en su disco Salmos 150, del que te hablamos en su momento en Muzikalia. Sin embargo, hasta este 2021 no contaba con vídeo. Ahora, gracias a Sara González (montaje, dirección y realización) este tema que habla de lo efímero de la vida y el amor ya tiene sus propias imágenes. Con César y su “Orfeo” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!