El Say It Loud se prepara para celebrar su 15º aniversario

El festival Say It Loud se prepara para celebrar su 15º aniversario con una edición que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en la sala Paral·lel 62 de Barcelona. El festival, que también se expandirá a otros ámbitos culturales más allá de la música, cierra su cartel con la incorporación de, entre otros nombres, la mexicana Pahua y una noche especial de perreo underground organizada por laBulla.

Con más presencia femenina que nunca, el Say It Loud confirma, además de los nombres antes mencionados, a KIW, Marta Garrett y una noche de perreo underground con Lapili, BRAVA, Belén Natalí o Tribade. Nombres todos ellos que se suman a los ya anunciados Jungle by Night, Anaïs B. y Guts & Gones B2B DJ Set.

Aunque el miércoles 13 habrá actividades diversas, y el jueves 14 de noviembre tendrá lugar el concierto de la portuguesa afincada en Barcelona Marta Garrett presentando su primer disco, las jornadas centrales del festival serán el viernes 15 y el sábado 16 de noviembre. El viernes 15 será la gran fiesta del perreo underground a cargo del colectivo laBulla, uno de los organizadores más reconocidos de este tipo de fiesta en Barcelona, con un cartel 99% femenino: Lapili, BRAVA, La Sofy, Aceitunas Negras y Dowopz (DJ); Tribade, Belén Natalí y Lil Russia (showcase); Crema Catalana, Yasmin, Halima Brini y Nerea Picazo (twerk). Todo ello con el soundsystem artesanal de Rebelmadiaq de fondo.

Por su parte, el sábado 16 es el día de los conciertos y las bandas en directo. Allí estarán el colectivo de Amsterdam Jungle By Night con su mezcla de afrobeat, funk, jazz y música tropical, la cantante, compositora y DJ mexicana Pahua, la formación catalana KIW, y finalmente los DJ set de Anaïs B. y de Guts & Gones.

Las entradas ya están a la venta en los siguientes enlaces:

Entradas para todas las sesiones

Entradas para el jueves 14 de noviembre

Entradas para el viernes 15 de noviembre

Entradas para el sábado 16 de noviembre