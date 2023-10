El Telescopio 731, refugio sonoro/mujeres del ambient de Past Inside The Present

En busca de un refugio sonoro a causa de los últimos acontecimientos: en torno al lote «Women Of Ambient» del sello Past Inside The Present, con:

– Christina Giannone, «Glazed Vision»

– Ai Yamamoto, «Love Me Tender»

– Cat Tyson Hughes, «Crossing Water»

– Marine Eyes, «Chamomile»

– Marine Eyes & IKSRE, «Nurture»

– Drum & Lace, «Natura»

– Varias, «Healing Together: A Compilation For Mental Health Recovery»

Además, Julianna Barwick.