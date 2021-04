Ha muerto el mítico crítico musical Oriol Llopis

Hoy hemos conocido la triste noticia del fallecimiento, parece ser que por su propia mano, del mítico crítico musical Oriol Llopis. Pionero en una época y en un país en el que no había una crítica musical equiparable a la norteamericana de revistas como Creem o Rolling Stone, él fue el primero. Y si no lo fue, al menos sí fue el primero en confundir su vida con las de las propias estrellas del rock. Antes de cumplir los 20 años ya escribía en Vibraciones, cabecera no menos mítica que dio origen a varias de las revistas que todavía siguen en activo. Después pasó por prácticamente todas: Star, Rock Espezial, Disco Exprés, Ruta66… Sus textos no eran los más rigurosos, ni su autor el más disciplinado, pero desprendían una pasión y un brutal subjetivismo que le merecieron el calificativo de “Mr. Primera Persona” y que marcaron a toda una generación de críticos actualmente en activo. Oriol Llopis fue, como ya comenté en alguna ocasión y no soy el único que lo asegura, nuestro Lester Bangs.

Tras alternar periodos de actividad con otros en los que desaparecía completamente, en 2012 Oriol se afincó en Sevilla y publicó sus memorias: La Magnitud del Desastre. Un libro de obligada lectura para los que sientan atracción por el estilo de vida basado en sexo, drogas y rock and roll, pero también para quienes quieran saber de qué va esto de amar el rock casi con desesperación y querer escribir sobre ello. Un par de años después, alentado por la gente que le acompañaba en su regreso y tras haber sentado aparentemente la cabeza, se animó a recopilar algunos de sus artículos en un caótico pero muy recomendable volumen titulado Escritos Poco Fiables.

Desde Muzikalia queremos dedicar un sentido recuerdo a uno de nuestros maestros, un tipo que cambió la historia del periodismo musical español, y lo hacemos con la que posiblemente fuera su canción favorita. Hasta siempre, Uri.