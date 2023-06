The Clientele nos enseñan ‘Claire’s Not Real’, su nuevo sencillo

The Clientele lanza «Claire’s Not Real», el nuevo sencillo de su próximo álbum, I Am Not There Anymore, que saldrá el 28 de julio a través de Merge y que llega tras «Blue Over Blue» y «Dying in May».

En esta ocasión, la banda del vocalista/letrista/guitarrista Alasdair MacLean, el bajista James Hornsey y el baterista Mark Keen, incorpora elementos de jazz post-bop, música clásica contemporánea y música electrónica en su trabajo. Según MacLean, «Ninguno de estos elementos había logrado encontrar su camino en nuestro sonido, excepto de manera pasajera, apenas perceptible». El resultado son canciones como «Claire’s Not Real», que se desplaza fluidamente desde un ligero ritmo de bossa nova hasta el clásico chamber pop de The Clientele. MacLean canta sobre una exuberante instrumentación: «A veces estoy volviendo a casa // En mi puerta // Ya no estoy allí», «Ya no estoy allí // ¿Sabes a qué me refiero?».

MacLean señala que no es el tipo de compositor que se sienta con un tema en mente; más bien, «la música traerá imágenes y luego esas imágenes se vinculan por sí solas». En «Claire’s Not Real», MacLean evoca la belleza inquietante y demasiado familiar de un cielo iluminado de naranja por los incendios forestales. «Estaba en Cercedilla, España, en el verano de 2020», dice sobre la canción. «De repente, hubo una lluvia de cenizas y un resplandor naranja en el horizonte, y leí en mi teléfono que Ávila, cerca de allí, estaba ardiendo en incendios forestales. Este momento se reflejó en varias canciones del álbum».

La grabación de I Am Not There Anymore comenzó en 2019 y continuó de manera fragmentada hasta 2022, en parte debido a la pandemia, pero también porque la banda quería experimentar. «Siempre nos ha interesado la música que no es música de guitarra, durante muchos años», dice MacLean.

Escucha ‘Claire’s Not Real’ de The Clientele

Foto The Clientele: Andy Willsher