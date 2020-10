‘Curepedia’: llega una biografía enciclopédica sobre The Cure

Mientras seguimos a la espera del que será su nuevo disco, nos enteramos que el próximo año se publicará una biografía enciclopédica de The Cure, elaborada por el escritor Simon Price.

Titulada Curepedia: de la A a la Z de The Cure (Curepedia: An A-Z Of The Cure, edita White Rabbit), el libro,tomará forma como una biografía enciclopédica del grupo, con biografías del pasado y presente de los miembros de la banda, resúmenes de cada álbum y canciones seleccionadas, además de detalles de las diversas giras y vídeos de toda su carrera. Algo similar a la Mozipedia (2009), recomendable publicación que recopilaba en casi 600 páginas en orden alfabético todas las fobias y filias de Morrissey a modo de Wikipedia y que de momento sólo está disponible en inglés.

El periodista Simon Price afirma: “The Cure es la banda de rock alternativo más grande del planeta, y su magnífico trabajo continúa inspirando a las sucesivas generaciones de músicos y amantes de la música. Me hice fan de The Cure cuando tenía 16 años en la década de 1980, y he escrito sobre ellos en numerosas ocasiones a lo largo de mi carrera periodística. Siempre he admirado el camino desafiante e individual que han seguido Robert Smith y sus compañeros de banda, como así como sus estándares infaliblemente altos. Escribir un libro sobre ellos es un honor”.

Curepedia: de la A a la Z de The Cure se publicará el 19 de agosto de 2021 y esperemos, llegará a España unos meses después.

El libro se suma a los recientes Una Increíble Fábula Pop y CURED de Lol Tolhurst.