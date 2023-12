Entrevistamos a Duran Duran

La trayectoria de Duran Duran es la de un corredor de fondo, un tanto anómala si la comparamos con muchos grupos coetáneos de su generación. De hecho, siguen en activo después de que Nick Rhodes y John Taylor decidieron iniciar este proyecto en Birmingham hace 45 años. Son uno de los pocos conjuntos que, a pesar de diferentes baches, entradas y salidas, altibajos, así como proyectos en solitario, han seguido manteniendo un nombre que moldeó la música, especialmente el pop de los años ochenta.

El pasado octubre de 2023, lanzaron su decimosexto álbum, Danse Macabre, una obra que nació a partir de un concierto en Las Vegas. En este disco, la nostalgia se encuentra con los sintetizadores y colaboradores destacados, creando un compendio de versiones, reimaginaciones de clásicos y tres nuevas composiciones. En una conversación con John Taylor, exploramos cómo un espectáculo en vivo se transformó en un álbum, adentrándonos en el contexto de formación de la banda y reflexionando sobre su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll.

«El secreto para mantenernos unidos es que no nos vayamos todos al mismo tiempo»

Es todo un placer hablar contigo, John. En primer lugar, enhorabuena por el nuevo disco de Duran Duran, Danse Macabre. ¿Cómo está siendo la recepción tanto del público como de la crítica?»

Estamos encantados con la respuesta que ha tenido hasta ahora. He recibido muchos mensajes de amigos diciéndome lo mucho que están disfrutando del álbum. En mi opinión, creo que tiene que ver con el concepto y la variedad que ofrece. Incluye todas estas versiones que la gente ya conoce y todas esas composiciones clásicas de Duran Duran que hemos reinventado para el álbum. A los fans les está encantando, creo que es porque es fácil sumergirse en él. Para aquellos que nos siguen desde hace mucho tiempo, es como un viaje lleno de nostalgia, pero también hay algo novedoso para aquellos que se acercan por primera vez. Una buena variedad.

Un disco que surgió a raíz de un concierto que ofrecisteis en Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia de ese show? ¿Cómo acabó el setlist de esa noche convirtiéndose en un álbum?

Teníamos un espectáculo programado para la noche de Halloween y pensamos: ¿Por qué no hacer algo diferente? Surgió la idea de tocar algunas canciones distintas, crear un espectáculo con un toque espeluznante y disfrazarnos con maquillaje extravagante. Cuando decidimos interpretar una canción en vivo, la llevamos al estudio, la grabamos y luego la presentamos en el escenario con todos los elementos visuales y vocales. Así es como trabajamos en Duran Duran.

Después del espectáculo, al día siguiente, me dije: Tenemos estas canciones, estas grabaciones, y deberíamos lanzarlas. Pensé en subirlas a YouTube, Spotify o cualquier plataforma disponible, y fue Nick quien sugirió: Creo que esto podría ser un álbum. Así que el proyecto comenzó a tomar forma. Hay cuatro canciones de Duran Duran en él que representan una especie de reinicio, además de algunas versiones.

Inicialmente, le dimos el título provisional «Danse Macabre», pero luego pensamos que deberíamos seguir y escribir algunas nuevas canciones. Antes de que la gira comenzara en Londres, tuvimos una semana para trabajar en ellas. Nos dirigimos al estudio y escribimos tres canciones: «Danse Macabre», «Black Moonlight», una especie de canción bailable que escribimos con Nile Rogers, y «Confessions in the Afterlife», una balada un tanto oscura. Todas estas piezas, al final, conformaron este nuevo disco. Es un concepto bastante inusual para nosotros, algo realmente diferente de lo común, pero resultó ser bastante divertido.

Todo comenzó en octubre de 2022. Un año después, el disco ya estaba en el mercado. ¿Cómo fue el desarrollo en términos de composición, producción y maquetación?

Entre concierto y concierto, estábamos todos de gira, cada uno destacando en su interpretación y trabajando de manera bastante independiente. En ese contexto, Nick propuso una idea para «Nightboat». Se dirigió al estudio en Londres, ajustó el arreglo y los acordes, luego nos la presentó. Simon regrabó la voz, y yo retomé el bajo. De manera similar, en mi caso con «Psycho Killer», tenía una visión específica. Fui al estudio en Los Ángeles, establecí los ritmos básicos de bajo y batería, los envié a Londres, y luego Nick añadió su toque.

Todos estábamos muy concentrados, pero también trabajábamos de forma independiente, lo que agilizaba el proceso en cierto sentido. Normalmente, cuando estamos juntos en el estudio, se producen debates y discusiones cuando alguien propone una idea. Sin embargo, esta vez fue completamente diferente y, sobre todo, muy divertido. Trabajar en canciones significativas, ya sea que sean conocidas por los fans o escritas por artistas que admiramos, era un asunto serio. Era crucial respetarlas y hacerlo correctamente.

En 1978, tú y Nick Rhodes iniciasteis Duran Duran en Birmingham, en un momento crucial tanto política como musicalmente. ¿Cómo recuerdas el Reino Unido de finales de los 70 y principios de los 80?

A finales de los 70, el país estaba sumido en el caos. Toda la industria estaba en conflicto con el gobierno, y nosotros crecimos en las Midlands, donde la industria automotriz atravesaba una grave crisis, con huelgas frecuentes. También estaba la huelga de la minería del carbón. En esa época, experimentamos cortes de electricidad; nos encontrábamos en casa a la luz de las velas, y la recogida de basura estaba paralizada. Fue un desastre total. Sin embargo, musicalmente, todo estaba en ebullición. Los 70 para mí se destacaron por tres movimientos muy importantes.

En primer lugar, estaba el glam, con artistas como Bowie, T. Rex y Queen; músicos y artistas increíbles que dejaron una marca imborrable. Luego, estaba el prog rock, un género que apreciaba bastante, con bandas como Genesis. Y finalmente, cuando tenía 16 años, llegaron los Sex Pistols y simplemente, todo explotó.

El punk nos abrió la puerta a Nick y a mí. No éramos músicos, no sabíamos tocar instrumentos. Pero amábamos la música y, mientras veíamos a estas bandas en grandes escenarios, de repente, íbamos a ver la banda de nuestro amigo en un pequeño bar. Ahí es donde queríamos estar; era emocionante. Empezamos a pensar, ¿Sabes qué? Creo que esto lo podría hacer. Así fue como comencé a tocar la guitarra de una manera realmente mala. Tenía un baterista que también tocaba mal la guitarra y un cantante que cantaba horrible, pero tocábamos y era divertido. Mejoramos con el tiempo.

En medio de esta vorágine de punk y huelgas es cuando Duran Duran empezó a tomar forma.

Sí, más tarde, Nick y yo formamos Duran Duran y evolucionamos, con diferentes cantantes y guitarristas. Luego conocimos a Roger, que también había estado en el punk, y cuando se unió, cambié a tocar el bajo. Realmente encontré mi camino, y la sección rítmica se volvió crucial para nosotros. Después conocimos a Andy Taylor y a Simon Le Bon, siendo este último en unirse a la banda. Ya teníamos el sonido de Duran bastante definido; era como si el edificio estuviera construido, y Simon simplemente llegó para poner los muebles.

Una época de grandes cambios, además prácticamente desde los inicios la prensa os bautizó bajo la etiqueta de «Nuevos Románticos». ¿Os sentíais cómodos con esa denominación?

Sí, la etiqueta «New Romantic» se la aplicaron primero a Spandau Ballet. Recuerdo que un periodista escribió un artículo sobre ellos llamándolos así. Estábamos en nuestra ciudad, leímos el artículo y nos encantó. Pensamos, bueno, Spandau Ballet está haciendo lo mismo que nosotros. Nos encanta la idea, es algo artístico, moderno y romántico, ¿cómo no te va a gustar?

En el contexto actual, se observa un resurgimiento de estilos pasados, un revivalismo llevado a las redes sociales y a las modas. ¿Consideras que este fenómeno contribuye a mantener vigente el sonido y las canciones de Duran Duran, o crees que la atemporalidad siempre ha sido una característica de vuestra música?

Difícil. No puedo predecirlo, ¿sabes? No está en mis manos. Deseo que sí, porque la música realmente tiene que ser excepcional para tener una cualidad atemporal. Para que la música perdure durante veinte, treinta o incluso cien años, debe ser verdaderamente buena. Lo mismo ocurre con cualquier forma de arte; si seguimos hablando de propuestas artísticas de hace 50 años, deben tener una gran calidad.

En lo que respecta a Duran Duran, creo que ocupamos un lugar especial en la evolución de la música pop. Hicimos un magnífico segundo álbum, Rio (1982) me parece una obra maestra. Canciones como «Ordinary World» han tocado el corazón de muchas personas y aún se usan para expresar emociones. Sentirse afortunado es inevitable cuando tienes composiciones con ese impacto emocional. Siempre hemos intentado escribir canciones que conecten con la gente y las hagan sentir bien, pero honestamente, no sé si la gente seguirá hablando de nosotros dentro de cincuenta años. Tampoco sé si nuestra música seguirá siendo escuchada. Eso está fuera de mi control.

Sois uno de los pocos grupos de vuestra generación que ha mantenido su carrera ininterrumpidamente hasta hoy, con alguna pausa ocasional, pero sin disolverse. ¿Cuál es el secreto?

Bueno, siendo honesto, dejé la banda durante unos cuatro años, más o menos. En cierta manera, me retiré, necesitaba alejarme y pensé que no volvería a Duran Duran. Sin embargo, durante mi ausencia, mi perspectiva sobre el grupo cambió y cuando regresé, lo hice como un fan. Ahora valoro mucho más el legado que hemos construido y todo lo que hemos logrado juntos. El secreto para mantenernos unidos es que no nos vayamos todos al mismo tiempo.

Un legado que se amplió cuando en el 2022 fuisteis incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll. ¿Cómo vivisteis ese momento? ¿Podremos veros en España próximamente?

Oh, Dios, sería genial. Espero que podamos ir a España el próximo año. ¡Hagámoslo realidad! La experiencia en el Salón de la Fama fue fantástica. A menudo, sientes que estás en tu propio camino, sin conexión con nadie más, y de repente estás ahí, junto a Lionel Richie, Dolly Parton, Eminem, los Eurythmics, o Judas Priest, y eres parte de esta comunidad musical.

¡Es increíble! Ves a todos estos artistas salir y hacer sus 10 minutos, ¡y todos son importantes a su manera! Especialmente si amas la música. Son leyendas. Así que dijimos: «Somos parte de esto». Estuvo bien. No somos muy aficionados a hacer cosas así, nunca nos hemos sentido muy cómodos. No estamos en la industria para recibir premios, pero estuvo bien. Para mí fue muy especial.

Ha sido todo un placer hablar contigo. Para terminar, ¿qué significado tiene la música para ti?

La música es casi todo para mí, especialmente porque me otorgó una identidad. No solo la música en sí, sino también los artistas que la crean, aquellos que deciden unirse con otros para hacer música. Cuando era adolescente, estaba obsesionado con las bandas: un batería, un bajista, un guitarrista y un cantante que se unían para crear algo increíble, como Queen o los Beatles. Siendo hijo único, me encantaba la idea de tener hermanos y formar una comunidad artística creativa juntos.

Pronto me di cuenta de la poderosa influencia de la música y de toda la energía que podía extraer de ella, de lo mucho que podía sentir gracias a la música. Es un regalo increíble darte cuenta de lo que la música puede hacer, y lo que hace por mí puede ser diferente a lo que hace por ti; todos tenemos nuestra propia conexión con la música.

Es maravilloso, y lo mejor es que está libre de política, libre de religión. Ya sea en un concierto de Duran Duran, Taylor Swift o Travis Scott, te encuentras con personas que nunca has conocido, que son extrañas. Es realmente importante tener eso, especialmente porque nos aislamos fácilmente unos de otros. Creo que la música es crucial para unirnos, y hoy nos ha reunido.

Escucha Duran Duran – Danse Macabre