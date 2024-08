Entrevistamos a Fontaines D.C. por ‘Romance’

En una cálida tarde de mayo, tuvimos la oportunidad de conversar con Connor Deegan III, bajista de Fontaines D.C., durante su visita a Madrid para presentar su cuarto álbum, Romance. Aunque el esperado concierto de la banda en el WiZink Center de Madrid está programado para el 2 de noviembre, su visita a la ciudad tres meses antes del lanzamiento del disco subraya el notable ascenso de la banda en apenas cinco años.

En nuestra charla, Connor profundizó en la creación de temas como «Starbuster,» que surge de una experiencia personal intensa de Grian, y «Here is the Thing,» que refleja un momento de tensión interna en la banda. También discutió cómo la influencia de como la ciudad de París ha sido fundamental en el desarrollo de Romance, al igual que la rica escena musical de Dublín moldeó su debut, Dogrel (2019). Esta entrevista celebra no solo la audaz evolución de Fontaines D.C., sino también su creciente impacto global, acercándonos a una de las bandas más importantes del panorama musical actual.

“Nuestra generación tiene una visión del mundo completamente diferente a la anterior”

Es un placer hablar contigo, Connor. Felicidades por el lanzamiento de vuestro nuevo álbum, Romance. Con todo lo que está sucediendo, desde la finalización del álbum hasta la preparación de los shows, ¿cómo te sientes en esta etapa tan emocionante?

Gracias, me siento muy bien. Estamos en una etapa emocionante; ya tenemos todo listo. El álbum está terminado, y ahora estamos concentrados en preparar los shows. Es una sensación muy buena. Todo está yendo muy bien; mucha gente está viendo los videos y escuchando las canciones. Es genial ver que hay tanta aceptación.

Además de la gran aceptación, hay mucha expectación por vuestro cuarto álbum. Uno de los adelantos más destacados es «Starbuster», que tiene un sonido muy industrial con un toque de rap en las estrofas. Sabemos que la letra está inspirada en un ataque de pánico que Grian sufrió en el metro de Londres. ¿Cómo influyó esa experiencia en la creación de la canción y en la dirección musical de la banda?

Es una exploración de hacia dónde queremos llevar nuestra música. Es interesante para nosotros empujar los límites del sonido de la banda y dejar atrás cualquier miedo o restricción que nos hayamos impuesto en el pasado. Sí, Grian tuvo un ataque de pánico en la estación King’s Cross en Londres, y esa experiencia lo llevó a escribir la canción muy rápidamente. La letra captura la perspectiva de alguien que está lidiando con la ansiedad y tratando de superar sus inseguridades, buscando un lugar donde no se sienta así todo el tiempo. Espero que cuando la toquemos en vivo, la gente pueda conectarse con ella, y que de alguna manera les ayude a enfrentar su propia ansiedad.

El sonido industrial en «Romance», la canción que abre el álbum. ¿Cómo describirías el papel de esta canción en el álbum en general? ¿Qué mensaje o tema central quisiste transmitir con «Romance» y cómo se refleja en el resto del trabajo?

«Romance» actúa como una introducción al universo del álbum. Me gusta pensar en ella como el comienzo de algo inesperado. ¿Conoces la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate? Hay una escena donde Wonka sale de la fábrica caminando con un bastón, parece que va a caer, pero de repente hace una voltereta y queda de pie. Desde ese momento, no sabes si está siendo sincero o si todo es un juego. Esa incertidumbre es lo que siento con esta canción. No está claro si somos sinceros o si estamos jugando. Es algo que atraviesa todo el álbum: la idea de que «romance» no tiene un solo significado, sino que puede ir en muchas direcciones diferentes. Queríamos establecer que no es un concepto simple, sino algo más complejo y multifacético.

En el álbum también encontramos canciones con un sonido más limpio, como «Bug,» «Favourite,» y «In the Modern World.» Considerando que ahora tienes cuatro álbumes y una perspectiva más amplia, ¿cómo describirías la evolución del sonido de Fontaines DC desde Dogrel hasta este nuevo trabajo? ¿Qué cambios has notado en vuestro enfoque musical?

La evolución de nuestro sonido me parece bastante natural. Siempre hemos querido superarnos y explorar nuevas direcciones con cada álbum. En el pasado, éramos un poco más estrictos; sabíamos exactamente lo que queríamos lograr antes de comenzar a grabar. Con Dogrel, por ejemplo, teníamos una visión clara de lo que queríamos y del significado detrás del álbum. Pero esta vez decidimos ser menos estrictos y permitirnos más libertad. Sentíamos que esa precisión podía ser una limitación, así que nos abrimos a la ambigüedad y a la experimentación. Queríamos ver a dónde nos llevaban las canciones, incluso si eso significaba desviarnos un poco del tema o si el álbum no resultaba del todo consistente. Creo que esa apertura es parte de lo que hace que este álbum sea interesante, aunque también lo hace un poco más difícil de explicar.

Otra pista realmente interesante, que nos recuerda al sonido de sus trabajos anteriores, es «Here is the Thing.» Una canción que también utiliza exhalaciones como herramienta musical, al igual que «Starbuster.» Aunque en este caso, no estoy seguro de si es el Hi-hat de la batería…

¿Qué bueno?, ¿Qué crees que es?

Apuesto por la exhalación…

En realidad es … una exhalación (risas)

En «Starbuster,» el sonido es como una inhalación, como si te faltara el aire. En «Here is the Thing,» es una exhalación. Esta canción nació de un momento de tensión en la banda. Tuvimos una discusión bastante fuerte entre Carlos y Grian, y luego se separaron por un día. Estaban enfadados entre ellos. Después, nos reunimos, escribimos la música y se reconciliaron. Así que la canción refleja esa perspectiva de Grian sobre la pelea y también transmite la sensación de alivio que vino después de la reconciliación.

Se ha mencionado que las ideas y referencias para las 11 canciones de su nuevo álbum comenzaron a formarse durante la última gira por EE.UU. con Skinty Fía. ¿Cómo influyó esa gira en el desarrollo del álbum?

No estoy del todo seguro. Creo que siempre estamos pensando en la próxima canción, ya sea mientras estamos de viaje o en casa. Con el tiempo, las ideas empiezan a tomar forma. Hubo algunas canciones que realmente nos entusiasmaron, como «Favourite,» que escribimos durante la gira de Skinty Fía. Sin embargo, el resto del álbum empezó a tomar forma durante nuestra gira con Arctic Monkeys en América el año pasado. Nos inspiró mucho ver la magnitud de su producción, tanto en sus shows en vivo como en la producción de sus discos. Sus álbumes recientes fueron muy inspiradores. Aprender de bandas que nos preceden y observar cómo evolucionaron sus discos nos ayudó a entender hacia dónde queríamos ir. Si nos hubiéramos atascado en un solo sonido o estilo durante dos o tres canciones, nos habríamos sentido estancados. Necesitábamos una dirección clara para seguir avanzando.

Además, el álbum fue producido por el legendario James Ford. ¿Cómo fue trabajar con él?

Trabajar con James Ford fue realmente genial. Es una persona muy tranquila y creativa, y escucha atentamente las ideas de todos. Nos ayudó a lograr un sonido muy claro y organizado, algo que quizás no habíamos alcanzado en trabajos anteriores. Creo que nuestros álbumes previos a veces sonaban un poco grises, como si estuvieran en un día lluvioso, lo cual estaba bien para lo que eran en su momento. Pero en este disco queríamos algo con un sonido más nítido, y James fue excelente en lograr eso.

Más tarde, cada uno de vosotros pasó tiempo en lugares diferentes (Chatten en Los Ángeles, Deegan en París, O’Connell en Castilla-La Mancha). Luego, pasasteis un mes escribiendo juntos en Londres y otro mes en una casa cerca de París. Me gustaría preguntarte específicamente sobre esos momentos en Francia. ¿Cómo fue esta experiencia?

Fue genial, realmente la disfruté. Mudarse a otro lugar y no hablar mucho el idioma es algo extraño, pero también muy interesante. Como artista, fue fascinante tener esa perspectiva de outsider, navegando por un nuevo entorno y tratando de entender las cosas desde una nueva óptica. Conocí a algunas personas increíbles, como Nicolaj Schultz, un sociólogo que escribió un libro sobre el medio ambiente y cuestiones existenciales.

Su trabajo resultó muy útil para todos nosotros. De hecho, Grian, Carlos y yo seguimos en contacto con él, y nos ayudó a replantear nuestra visión sobre el medio ambiente. Creo que tuvo una gran influencia en este álbum, ya que plantea que no solo existimos en un lugar específico, sino en todos los lugares que nuestra producción toca. Existimos en la selva tropical a través de la madera que usamos, en las fábricas que producen nuestra ropa en China. Desde esta perspectiva descentralizada, pudimos ver cómo realmente existimos en el mundo moderno y globalizado.

Todo esta idea nos ayudó a entender mejor el concepto de Romance que estábamos explorando. Pensamos: “El romance no puede estar confinado a un solo lugar; debe abarcar todos estos lugares que influyen en nuestras vidas, y eso nos da una idea de cuánto nos afecta”. Es muy interesante reflexionar sobre eso. Y sí, creo que París es un lugar excelente para vivir.

En cuanto a la vida cotidiana, ¿cómo era el día a día?

Yo estuve viviendo allí unos meses antes. Luego, los demás vinieron para trabajar en el álbum. Estuvimos en una casa antigua fuera de París, una propiedad del siglo XVIII que se convirtió en estudio en los años 70. Allí han trabajado varias bandas, por ejemplo, los Arctic Monkeys grabaron allí, y Shame también hizo su álbum Drunk Tank Pink en ese estudio. Fue una experiencia increíble; la casa estaba llena de historia.

Este verano también lanzaréis un proyecto benéfico junto a Massive Attack y Young Fathers, en apoyo a las operaciones de emergencia de Médicos Sin Fronteras en Gaza y Cisjordania, pidiendo un alto al fuego en el genocidio contra el pueblo palestino. ¿Qué puedes contarnos sobre este trabajo? ¿Cómo ves las protestas llevadas a cabo por estudiantes en Europa y Estados Unidos? ¿Cuánto han logrado recaudar?

Queríamos hacer algo para apoyar al pueblo palestino, y la música es nuestra forma de contribuir y recaudar fondos. Ya hemos hecho recaudaciones antes, por ejemplo, para los sin hogar en Dublín, así que decidimos hacer algo similar para ayudar a los palestinos. Colaboramos con Young Fathers y Massive Attack en este proyecto, y el vinilo se agotó bastante rápido. Hasta ahora, hemos recaudado alrededor de 200.000 euros, aunque no estoy completamente seguro de la cifra actual.

En cuanto a las protestas estudiantiles, no estoy muy informado sobre todos los detalles, pero sé que una amiga fue arrestada por participar en una protesta en NYU, en Nueva York, y estuvo en la cárcel un par de días. Creo que es importante resistir donde sea posible. Las protestas estudiantiles en Estados Unidos son particularmente significativas porque muestran que no todos están a favor de Israel, lo cual es crucial dado el predominio de la narrativa pro-Israel en ese país. No conozco mucho sobre esas protestas, así que no puedo decir con certeza que apoyo completamente lo que están haciendo, pero creo que siempre que se hable de intentar liberar a Palestina, estoy totalmente a favor.

En unos meses comenzaréis vuestra gira tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Cómo os estáis preparando?

Estoy realmente emocionado de volver a tocar en vivo y de probar estos nuevos temas en el escenario. La preparación es la misma de siempre: lavar mi ropa, practicar un poco el bajo, y simplemente prepararnos para salir y hacer nuestro show.

También tuvisteis la oportunidad de presentar la canción «Starbuster» y las fechas de la gira en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el 7 de mayo. ¿Cómo viviste esa experiencia?

Realmente me encantó. Es la segunda vez que hacemos ese programa en persona; la primera vez fue para Dogrel, cuando tocamos «Boys in the Better Land», y estaba tan nervioso en esa ocasión que apenas recuerdo la actuación. Esta vez, sí recuerdo todo lo que pasó, así que es un avance. Fue una experiencia realmente agradable y me sentí muy orgulloso después.

El 2 de noviembre presentaréis este trabajo en el WiZink Center de Madrid. Sin embargo, ha habido algunas críticas sobre la implementación de las secciones de pista separadas: la zona regular y la Front Stage.

Oh, no sabía nada de eso.

Justo quería preguntarte sobre esta separación, pero parece que no tienes información al respecto.

No, la verdad es que no. ¿De qué se trata?

La pista del WiZink Center se dividirá en dos partes, una más cercana al escenario y la regular, o al menos así se muestra en la ticketera a la hora de comprar las entradas.

¿Y eso cuesta más?

Sí, entre unos 10 o 15 euros adicionales, ahora mismo no recuerdo la cantidad exacta, pero por ahí anda.

¿En nuestro concierto? Eso no está bien. No sabía nada de esto, gracias por avisarme. ¿Es algo común?

En España se está haciendo cada vez más. Antes no era del todo así, pero ahora, por poner un ejemplo, lo hará Green Day también el 1 de junio.

Entiendo. Lo investigaremos.

Irlanda es un país donde la música tiene un papel fundamental en la cultura, y el apoyo a la música por parte de la población es excepcional. ¿A qué crees que se debe esta conexión tan fuerte? El reciente funeral de Shane MacGowan, por ejemplo, fue un evento histórico que reflejó esa importancia.

Fue un día muy triste. De hecho, ocurrió mientras estábamos grabando; Shane MacGowan murió mientras trabajábamos en Romance. Creo que el amor por la música en Irlanda proviene del deseo de mantener viva nuestra cultura, especialmente durante los tiempos en que estuvimos bajo control británico. En ese período, no se nos permitía enseñar nuestro idioma ni nuestra historia en las escuelas. Cuando se prohibió eso, nos refugiábamos en los montes y arbustos para enseñar en secreto. Luego, comenzaron a quemar esos arbustos, así que ya no había lugares para enseñar. La única forma de mantener viva nuestra cultura era en los pubs, cantando canciones.

Es triste, pero también hermoso que la música haya servido para preservar nuestra identidad, y por eso esas canciones cuentan historias tan poderosas. Creo que tocan lugares muy profundos en el corazón del pueblo irlandés, especialmente cuando se trata de alguien como Shane MacGowan, quien estaba tan conectado con la tradición musical irlandesa. Su pérdida se sintió profundamente, y fue muy triste.

La música callejera es una parte fundamental de la vida en Dublín, especialmente en lugares emblemáticos como Grafton Street. ¿Has tenido experiencias personales haciendo busking en Dublín?

Es parte del paisaje de vivir en Dublín, caminar por la calle y escuchar a alguien tocando la guitarra o el acordeón. Es simplemente parte de la vida de la ciudad; siempre escuchas música en las calles. Es algo realmente genial. En Londres, ahora no se escucha tanto, de hecho, casi nada, ahora que lo pienso. Creo que fue la generación justo antes que la mía la que realmente se adentró en la música a través de la música callejera, como los cantautores estilo Glen Hansard o Damien Rice. Ellos son los que hacían busking. Nuestra generación es más de tocar en lugares como The Workman’s Club, en conciertos pequeños.

«Creo que el amor por la música en Irlanda proviene del deseo de mantener viva nuestra cultura, especialmente durante los tiempos en que estuvimos bajo control británico»

En la última década, ha surgido una nueva escena post-punk tanto en Irlanda como en el Reino Unido, con bandas que ahora lideran el panorama del rock alternativo y, en muchos casos, tienen un fuerte mensaje político. ¿A qué crees que se debe este fenómeno?

Creo que en Irlanda, antes de esta oleada, hubo una generación de cantautores acústicos y músicos callejeros, que como comentábamos antes, produjo algunos compositores realmente buenos. Como resultado, a partir de 2005 o 2006, muchas discográficas empezaron a fijarse en Dublín y a firmar contratos con prácticamente cualquier banda irlandesa que apareciera, y lo hacían por mucho dinero. Sin embargo, muchas de esas bandas no lograron avanzar, no podían completar un álbum y acababan fracasando. La música que producían era bastante aburrida, el tipo de sonido que terminaba sonando en algunas escenas de series como Anatomía de Grey.

Yo tenía unos 9 años en esa época y crecí pensando que la música irlandesa era eso, y lo encontraba terriblemente aburrido. Pensaba: “Dios, la música irlandesa debe ser mala, aparte de la tradicional”. Cuando intentaba hablarles a mis amigos sobre algunas de estas bandas, todos respondían: “No pueden ser buenas, son irlandesas”. Solo en 2015 encontramos algo que sonaba increíble y que también era irlandés, y eso nos permitió empezar a explorar esos sonidos y hacerlos nuestros.

A partir de ahí, empezamos a hacer música influenciada por ese cambio, y mucha gente de nuestra generación hizo lo mismo. Todo surgió en algunos bares y clubes nocturnos en Dublín, como The Workman’s Club. Nos reuníamos, socializábamos, y así se fue formando esta escena con bandas como The Murder Capital o Gilla Band, por ejemplo. Esto refleja mucho más nuestras vidas y nuestra visión del mundo en comparación con la música irlandesa que había antes.

Además, crecimos en un contexto político muy diferente al de la generación anterior. Ellos vivieron una época de prosperidad económica, con muchas oportunidades y grandes contratos discográficos. En su tiempo, no había una crisis económica ni un auge del conservadurismo como el que vemos hoy, ni la extrema derecha, ni todos estos factores que han cambiado. Esto significa que nuestra generación tiene una visión del mundo completamente diferente a la anterior.

Hablaste sobre Irlanda, pero si consideramos la escena musical que abarca tanto a Irlanda como al Reino Unido, ¿por qué crees que este fenómeno post-punk surge en ambos lugares?

En el Reino Unido la historia política reciente ha sido aún más difícil. Nosotros en Irlanda tenemos nuestros propios desafíos económicos y sociales, pero en el Reino Unido han experimentado una desintegración política más significativa. Han tenido una serie de crisis, desde el colapso del Partido Laborista hasta la inestabilidad gubernamental con la rotación constante de primeros ministros en los últimos años. Además, el Brexit fue un evento enorme que los sacudió profundamente, salieron de la UE, y todo eso ha creado un clima bastante sombrío. Para ser honesto, todo esto es algo en lo que no pienso mucho en los últimos años, en el 2018 o 2019 sí que reflexionaba más sobre este asunto.

Ha sido un placer hablar contigo, Connor. No te quito más tiempo. Para terminar, ¿qué significa la música para ti?

Es una pregunta difícil. La música es mi vida, es por lo que vivo, honestamente. Tocar me hace sentir extremadamente feliz; me siento fuera de lugar en cualquier otro lugar, excepto cuando estoy en el escenario tocando, ahí es cuando realmente me siento yo mismo.

