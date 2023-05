The Cure actuarán en Argentina, Brasil, Chile, México…

The Cure sigue ampliando la gira de presentación del que será su nuevo disco. Aún desconocemos la fecha de publicación de Songs Of The Lost World, aunque hemos escuchado cinco de sus canciones en la primera parte del tour que se desarroló en Europa a finales del pasado año y pasó por nuestro país.

En pocos días arrancan sus fechas en EEUU en las que la banda de Robert Smith ha tomado varias medidas para asegurar que los fans que deseen asistir a sus conciertos tengan acceso a entradas «asequibles». Además de no tener entradas «platino» o «con precios dinámicos», ha anunciado que no serán transferibles: «Queremos que la gira sea asequible para todos los fans, y tenemos una amplia (y justa, en nuestra opinión) gama de precios en cada espectáculo», dijo la banda en un comunicado publicado el viernes. «Nuestros socios de venta de entradas han acordado ayudar a minimizar la reventa y mantener los precios al valor nominal. Las entradas para esta gira no serán transferibles».

Pero eso no es todo, ya que para después de verano (su última fecha en Norteamérica es el próximo 1 de julio en Miami) está previsto que The Cure amplíen este largo tour por el continente americano en varias fechas aún por confirmar en Argentina, Brasil, Chile, Colombia. México, Paraguay, Perú, Uruguay… Así lo ha afirmado el líder de la banda a través de Twitter con sus habituales mayúsculas:

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY… BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD… MORE DETAILS WHEN THEY EXIST… ONWARDS X — ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023

Próximamente serán anunciadas con todo detalle, mientras seguimos a la espera de nuevas noticias del que será su nuevo trabajo.