Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Anora Kito – Marciano

(enlace a la noticia)

Medianoche – Yes Sir, I can boogie

(enlace a la noticia)

Playa Cuberris – Corleone

(enlace a la noticia)

_juno – _La canción que no vas a hacer hoy

(enlace a la noticia)

Bailén – Call it like it is

(enlace a la noticia)

Lana del Rey – A&W

(enlace a la noticia)

Txantxu – Santo sacrificio

(enlace a la noticia)

Tito Ramírez – Alma psicodélica

(enlace a la noticia)

The New Pornographers – Angelcover

(enlace a la noticia)

Sleaford Mods ft. Florence Shaw – Force 10 from Navarone

(enlace a la noticia)

The Church – No other you

(enlace a la noticia)

Thus Love – Centerfield

(enlace a la noticia)

Morreo & Soleá Morente – Pansequito

(enlace a la noticia)

Verde Prato – Niña soñando

(enlace a la noticia)

Silvia Pérez Cruz ft. Liliana Herrero – Toda la vida un día (Mov. 4: El peso)

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Parabólica – Aún loco

El dúo sevillano de electropop Parabólica, formado por Miguel A. Soto y Mist3rfly, ha vuelto recientemente tras varios años de silencio. Está previsto que publiquen un nuevo disco, In Ventum, con el sello Flor y Nata, un disco que saldrá en marzo del que ya nos han adelantado alguna canción. Esta semana han lanzado el sencillo «Aún loco», una producción tecno-pop que habla de la obsesión.

Paul Zinnard – Walking on the Moon

El músico mallorquín Paul Zinnard ha publicado esta semana su nuevo sencillo, «Walking on the Moon», un adelanto de su próximo disco Chameleons que saldrá en abril. La monocromía de la canción encuentra sus referencias en la descripción que el astronauta Buzz Aldrin hizo de la superficie lunar: «magnífica desolación». Una desolación de la que no podemos despegar nuestra vista.

Madee – Live in my words

Madee han publicado, desde su regreso, una magnífica trilogía de discos que ha culminado con el reciente lanzamiento de Conundrum (BCore, 2023). Esta semana el grupo ha presentado el vídeo de «Live in my words», una celebración artística en el que un puñado de amigos, relacionados con el arte, se reúnen para cantar la canción.

Autoescuela – Colloto Dax

El dúo asturiano Autoescuela se ha aliado con el productor otro para preparar un álbum, Mal, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de abril. Como adelanto han publicado «Colloto Dax», una canción dedicada a un particular pasaje ovetense, el barrio de Colloto. La canción se presenta con un vídeo dirigido por Antón Varela y grabado por Samuel Fonseca.

Isla Lavanda – Poliamor

El grupo madrileño Isla Lavanda, que publicó varios sencillos a lo largo de 2022, ha presentado esta semana su primera canción de 2023. Se trata de «Poliamor», una canción que sigue la línea marcada por la banda de temas bailables y divertidos pero con un mensaje subyacente al que vale la pena atender. En este caso, «Poliamor» habla de las sensaciones que acompañan al enamoramiento.

¡LO QUE HAY QUE OÍR! TOP 25 MUZIKALIA

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.