Tomavistas 2023 (Parque Enrique Tierno Galván) Madrid

Tomavistas volvió a su esencia este 2023, recuperando el recinto en el que se vivieron sus ediciones más recordadas. Los festivales urbanos son algo muy distinto a esos eventos para los que hay que desplazarse al extrarradio, por los problemas de movilidad que suponen, y más en una ciudad como Madrid. Lo hemos visto hace pocas fechas en la reciente versión capitalina de Primavera Sound. Al Parque Enrique Tierno Galván puedes llegar en metro, autobús, en cercanías, paseando… es un perfecto emplazamiento para disfrutar de la música con amigos, en familia o como uno quiera. Y eso es un importante punto a su favor.

La edición 2022 en IFEMA dejó buenas sensaciones, su cartel fue el más ambicioso, pero el público terminó algo disperso. La vuelta al parque de Delicias y su comodidad, la impecable producción, el buen sonido, respeto en los horarios y barras ágiles, ayudaron a reencontrásemos unas sensaciones prepandémicas volviendo al lugar que tantas alegrías ha dejado a lo largo de sus años.

Tres días, tres escenarios y propuestas para todos los gustos que intentamos abarcar al máximo para contarte gran parte de lo sucedido en este Tomavistas 2023.

Tomavistas – jueves 22 de junio

Menta habían abierto fuego en el que sería su único concierto en la capital en este 2023 para presentar las canciones de su debut, Un Momento Extraño (2023). Aterricé poco después en ese mismo escenario 3, ubicado al final de una explanada rodeada de árboles, con sombras y cercano a barras, al poco de iniciarse la actuación de Queralt Lahoz, una artista con un prometedor futuro presente que ya no solo cala en nuestro país, sino en Sudamérica. Su manera de mezclar sonidos latinos, urbanos y de raíz, con soul, hip-hop y dancehall, da interesantes frutos, reconocidos recientemente en los Music Moves Europe 2023. Tanto su primer disco Pureza, como su nuevo EP Alto Cielo contienen razones de peso para ponerla en el radar, tal y cómo constataron algunas de las canciones que sonaron, como «Con miedo a ti» o «No me salves».

La coincidencia horaria me hizo dejar el concierto a la mitad, ya que también tenía curiosidad por presenciar la actuación de unas shego a quienes descubrimos con su primer EP hace ya un par de años. Esta misma primavera estrenaban su álbum SUERTE, CHICA, que llevaron al nuevo escenario 2 con ya una importante afluencia, a pesar del calor ascendente que nos trajo el inicio de verano. Las cuatro son como sus canciones, espontáneas, enérgicas y divertidas sobre las tablas.

Aunque llegué a mitad de concierto, fue lo suficiente para poder disfrutar de «LUCKY», su versión del «Merichane» de Zahara, una muy coreada «Vicente Amor» y un fin de fiesta con las cuatro bailando «steak tar tar», que llegó tras un discurso que habló de libertad y derechos en el que recordaron la importancia de meter una papeleta en la urna el 23J con las mismas ganas que se compra una entrada para un concierto o festival. Amén.

Llegaba la hora de abrir el escenario grande, ese ya mítico anfiteatro del Tierno Galván que se inauguró con Niña Polaca, presentándose antes de lanzar el que será su nuevo disco (aún sin título) del que ya han compartido algunas canciones como la nueva «Travieso» o esa «Alfredo el canallita» con un aire al «Turning Japanese» de The Vapors, que pudimos escuchar en su concierto junto a otros básicos de su carrera como «Pinta Malasaña» o «Madrid sin ti» de su debut De la línea diez al sol.

Como era esperado, tampoco faltó una buena tanda de canciones de Asumiré la Muerte de Mufasa como «Ivona (Voy a decirle a mi madre que la quiero)», «San Francisco el grande», «Nora» y «La muerte de Mufasa».

En el escenario 2 era el turno de Depresión Sonora, quien logró enfriar el ambiente de Tomavistas con esa propuesta que bebe de la darkwave más clásica, pero a su vez se nutre de la nueva, logrando un discurso intergeneracional en el que despliega sus temáticas sombrías llenas de cruda realidad, y que en noviembre llevará a esa fantasía de festival llamada Darker Waves junto a los primeros espadas del género.

Marcos Crespo llegó acompañado por su caja de ritmos, la guitarra de Gonzalo López y el bajo de René, de los también geniales Dhamarcide, con quienes desgranó buena parte de sus EPs y del debut que publicaba el pasado año, El Arte de Morir Muy Despacio.

«Bienvenido al caos», «Veo tan dentro», “Gasolina y mechero”, las más antiguas «Hasta que llegue la muerte» y “Ya no hay verano” o «Apocalipsis Virtual», en la que recordó al recién fallecido Unabomber dieron muestra del talento del artista madrileño. Como podría decir él mismo, «Así es la vida y está en mi libro».

Poco después llegaba otra de las sensaciones de esta jornada de jueves, unas Ginebras con ¿Quién es Billie Max? bajo el brazo, uno de los discos de la temporada para quienes gusten de ese pop festivo y pegajoso. La trayectoria ascendente del cuarteto desde que se dieron a conocer con Ya dormiré cuando me muera, es patente en vista de unas canciones que lo mismo bailaban niños de cuatro años, que sus padres. Han dado con la fórmula y su contagioso directo ayuda a que éxitos incontestables como «Billy Max», «Alex Turner», «Muchas gracias por venir», «La típica canción» o su cover del «Con Altura» de Rosalía, calen entre su cada vez más creciente número de seguidores.

Otros nos quedamos con lo que hizo Carlangas. El gallego se ha lanzado como solista después de la separación de Novedades Carminha con una recomendable carta de presentación. Acompañado por Mundo prestigio, arrancó con la primera canción que conocimos de esta nueva aventura, «Se acabo la broma». A partir de ahí, una convincente hora de show en el que sonaron tanto sus nuevos temas: «Los dineros», «Paseitos por Madrid», «Cae la noche» o «O Día que volvín nacer» y claro, muchas de Novedades: «Ya No Te Veo», «Te Quiero Igual», «Cariñito»…

Cantó el «Hola mi amor» de Nyno Vargas ¿o Junco? para su hijo y todo terminó en una festiva pachanga de medleys con Alexandra Stan y Gala, que culminó con una «Verbena» que puso nombre al divertido concierto que acabábamos de vivir.

Nos despedimos del recinto con La La Love You de fondo tirando de sus hits y versiones infalibles. Seguro que sus fieles lo gozaron.

Tomavistas – viernes 23 de junio

Empezamos el viernes con la parte final de Perro, que sonaron desatados y contundentes emplazando al público a sus conciertos en sala para disfrutar de sus canciones más poperas. Mordiendo hasta en los festivales, como debe ser. Era momento de buscar la sombra que ya asomaba en el escenario principal para disfrutar del estreno en directo de los temas de SED, sexta entrega de unos Triángulo de Amor Bizarro tan poco acomodados como de costumbre.

Los gallegos no son la típica banda que tiene un setlist para festivales en el que quiere que el público disfrute sus temas más accesibles, van a la yugular, a arrasar con todo y así hicieron en su presentación de Tomavistas, que abrieron con «Cómprate un yate» y «Huele a colonia chispas». Primera patada en la boca para que el dreampop de «La espectadora» nos envolviera con sus ambientes, una paz que volvieron a perturbar con el doblete infernal vía Suicide de «Robo tu tiempo» y «Ruptura», en las que hubo algunos problemas técnicos. Rodrigo cogió un segundo bajo para acometer una genial «Estrella Solitaria» que enlazaron con «Baila Sumeria», primer atisbo del pogo colectivo que llegó en la parte final de la actuación con ese podio que forman «Barca quemada», «Vigilantes del espejo» y «De la monarquía a la criptocracia».

También tuvieron tiempo de darle al shoegaze con «Estrellas místicas», volver al pasado con «El fantasma de la transición» y meter un par navajazos más al personal con «Canción de la fama» y «Cripto hermanos». Grandes.

Otro de los momentos del viernes fue la que liaron Mujeres. Si programara un festival serían mis Shellac particulares, y es que este Trío Dinámico del punk pop más festivo o los Brincos pasados de speed como leí en Twitter, irradian un buen rollo contagioso que hizo que los muchos que abarrotaban el escenario 2, se olvidaran del sol que aún calentaba a última hora de la tarde.

«Cae la noche» prendió la mecha y a partir de ahí, no dejaron de regalarnos esos bombones pop que son «Tú y yo», «Besos», «Un sentimiento importante», o esa exaltación que es «Rock y amistad» aquí sin Carolina Durante, y «Un Glorioso Año» con Ariadna de Los Punsetes, a quien pudimos disfrutar alejada de su rol de estatua hierática por un día. Cariño también se les sumaron en «Al final abrazos» y cerraron a lo grande con «No volveré», versión de Kokoshca.

Todo quedó perfectamente enfilado para bajar unos peldaños y seguir la fiesta junto a The Vaccines. Los de Londres llevan más de una década demostrando que sus canciones parecen hechas para ser llevadas al directo. Aunque beben de influencias musicales clásicas, logran mantener un sonido fresco gracias a su ramillete de melodías contagiosas que no hay quien les niegue.

El concierto, pues hizo las delicias de sus fieles. No se olvidaron de su último disco, trayendo «Headphones Baby» o «Jump Off the Top», pero sobre todo se centraron en su debut un What Did You Expect From The Vaccines? aún no superado por pelotazos como «A Lack of Understanding», «Family Friend» o «Wetsuit y como no podía ser de otra forma, tampoco faltó «If You Wanna».

El contrapunto de la jornada llegó con los franceses La Femme, una auténtica sorpresa para quienes no les teníamos demasiado pilotados. Una propuesta que bebe de la cold wave, el punk, la música surf o el yéyé sesentero y que inundó el parque de sus sonidos marcianos. Venían a presentar Paris-Hawaii, que ha llegado tras su disco en español Teatro Lúcido de la pasada temporada. Todo empezó mezclando en ese extraño cóctel y terminó explotando en un despiporre general que hará que más de uno pongamos atención a sus próximos pasos.

La Casa Azul fueron los encargados de rematar la faena con su habitual despliegue de éxitos bailables. Un Guille Milkyway que continúa en estado de gracia abrió recordándonos que «No Hay Futuro» y dedicó su set a repasar muchas de esas canciones que le han valido su estatus como auténtico tótem del género.

Es fácil hacer el juego de palabras si decimos que «Los chicos hoy saltarán a la pista» para «La Fiesta Universal» y para «Vivir el momento». Todo fue una celebración como suponíamos, en la que tampoco faltó «La Revolución Sexual».

Tomavistas – sábado 24 de junio

La jornada más sofocante fue también la que más público congregó. Se respiraba un ambiente festivo, de pradera, con familias que habían ido a pasar el día entero, que se mezclaban con los más fieles del Tomavistas que ya aquejaban la fatiga de tres días de diversión. Llegamos a Margarita Quebrada lamentando habernos perdido a dani, La Bien Querida, La Paloma y los muy favoritos Allah-Las, pero la logística manda. Los valencianos traían al Tomavistas su Gas Lágrima que repasaron de arriba abajo. Doom pop y post punk con autotune, y momentos destacados como «Azul», «Otro Lado», «Descongelada», «Miedo» y las muy cantadas «Luces» y «La Finca Roja».

Cala Vento se emocionaron al ver que habían aglutinada a tant gente en su concierto a pesar del calor, que pronto pasó a un segundo plano en cuanto empezaron a tirar de su infalible catálogo.

Aleix y Joan arrancaban aquí la gira de Casa Linda, que les llevará por diferentes festivales y salas hasta entrado el próximo año. Unas canciones que tomaron protagonismo en el set, donde atronaron «Conmigo», «Más que satisfechos», «Teletecho», «23 semanas» o una «Ferrari» en la que les acompañó Elena Nieto de Yawners. También nos regalaron otros hitos de su trayectoria como «Abril» o «Isla Desierta», para redondear otro de esos grandes shows a los que nos tienen acostumbrados.

El escenario 2 absorbió gran parte de ese público para ver cómo Los Punsetes traían los temas de AFDTRQHOT por primera vez a la capital. La banda engrasaba instrumentos preparando la irrupción de Ariadna con un outfit para la ocasión que fue toda una genialidad. La rojigualda, una enorme peineta que acogía a una flamenca, un toro y sus toreros (¿futuros ministros?) acompañaron una presentación donde hilvanaron temazo tras temazo.

Las nuevas «Hola destrucción», «Cerdos», «España Corazones», «Ocultismo»… acompañaron a «Mabuse», «Dos policías» o «Tu puto grupo», dejando todo listo para que las muy esperadas «¡Viva!», «Tus amigos», «Maricas» y «Una persona sospechosa» cerraran otro de los mejores conciertos que vivimos este Tomavistas.

Dejamos a Sidonie completamente fascinados con sus «Me llamo ABBA», «Verano del amor», «Estáis ahí» y demás hits, y nos encaminamos al escenario 3 para vibrar con La Élite que subían a las tablas saludando con un: «Hola Murcia» para a continuación, desplegar ese terrorismo sonoro tan personal. Canciones dedicadas a la mierda de vida precaria que vivimos como «Mata a tu jefe», comentarios incendiarios, no-hits como “Contento de ser feo” o “Bailando”, pelotazos como ‘Transpotting» y su recreación de “Autosuficiencia” de Parálisis Permanente, hicieron botar hasta a los despistados que pasaron por allí en busca de un trozo de pizza.

Era el momento de afrontar la parte final con otra de nuestras debilidades, Ladytron, a quien llevaba sin ver en directo desde 2008.

La banda de Helen Marnie y Mira Aroyo puede sacar pecho de haber tenido un regreso por la puerta grande. El electroclash que las etiquetaba en sus comienzos parece cosa del pasado y desde que reactivaron el grupo en 2019 con su álbum homónimo tras ocho años de silencio, están viviendo un momento dulce. Time’s Arrow es la constatación y funciona estupendamente junto al resto de su catálogo, como pudimos comprobar al disfrutar de sus dos sencillos, «City of Angels» y «Faces», como también de esas vibrantes «Deadzone» o «The Island», incluidas en ese disco anterior. Aroyo tomó protagonismo en momentos como «Discotraxx» y miraron al pasado abriendo el concierto con «Ghosts» y en las muy celebradas «Playgirl», «Seventeen» y «Destroy Everything You Touch». Grandes.

Metronomy fueron quienes se encargaron de poner la guinda a este nuevo Tomavistas, que nos dejó todas las buenas sensaciones que le suponíamos. Como decía mi compañero José Megía en la reseña de Small World, el proyecto que utiliza el intrépido y talentoso Joseph Mount para esparcir su inquieta e incontinente mente creativa, ajena a estándares o convenciones, fue una gran elección para terminar.

Sus canciones tuvieron protagonismo, como también las rescatadas de su recordado debut The English Riviera. Con «The Look» y «Reservoir» como las más festejadas.

Fotos Tomavistas 2023: Óscar L. Tejeda, Adrián YR (Tomavistas) y Gemma Carreres