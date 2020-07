Entrevistamos a Manel

Aunque el disco salió previo a la COVID, Manel, fuente de energía, retoman ya la carretera, la gira, los directos y poner el micro al público para que cante al unísono. Y eso es todo un lujo para los que hacemos crónica musical. Por eso mismo hablé con mis dires y les dije que quería entrevistar a los muchachos. Y al momento, respuesta y conexión con Guillem Gisbert, vocalista, alma mater, letrista y un tipo más majo que todas las cosas. Fue una conversación plácida, serena, y musical. Muy musical. Ahí va lo que dio de sí esta charla telefónica.

“No hemos tenido nunca la sensación de que cantar en catalán nos cierre muchas puertas”

Manel es un grupo que se caracteriza por arriesgar en cada disco. ¿también lo eres o te consideras más bien temeroso?

Pues no sé qué decirte. En realidad no creo que me caracterice por ser alguien arriesgado. Y aunque lo hacen muchos medios, tampoco creo que Manel se asocie el riesgo a cambiar en cada disco. No creo que tenga nada que ver ser arriesgado, se cree que cuando cambies de estética cambies de público, pero no tengo claro que se pierda público si haces esto nuevo o aquello. Nuestra gente se aburre de lo mismo y por eso le vamos dando cambios. A partir de ahí hacemos lo que podemos. Tenemos esta idea de juego, más que nada de un eterno juego musical.

Una duda; si el disco va dedicado “Para La Buena Gente”, y con lo que hay por ahí fuera, ¿no creéis que estáis acotando mucho a quién va dirigido el mismo? ¿O siempre has confiado en la bondad de los desconocidos que diría Tenesse Williams?

Jajaja. A ver, el concepto de buena gente está centrado al nivel que lo puede hacer una canción. Nunca doy por supuesta la bondad en nadie y ni te digo en uno mismo. Lo cierto es que hay un punto en que tendemos ver una problemática en el otro que no en nosotros mismos. Ese es el sentido de la canción. Va en consonancia y, sobre todo, es una pregunta para dentro; en la forma que tendemos a convivir con nosotros mismos.

Sois un grupo que mejora con la segunda escucha. Me pasó con Per La Bona Gent. La primera escucha solté un ‘¿Pero qué es esto?’ Luego ya me enganchó…

Pues muchas gracias. A mí me pasa igual. Cuando la canción es inmediata ya no le prestas atención a la segunda escucha. Es como que te proponen algo que ya sabías y la forma en que lo sabías. Y luego te das cuenta que eso que te gustaba te sigue gustando. La canción que te deja un poco descolocado te propone un nuevo truco dentro de las limitaciones. Por tanto, soy más de resolver la incógnita y cuando la resuelves es inmenso el placer que te deja.

Hace doce años sacasteis “Els Millors Professors Europeus”, ¿cómo veis el panorama musical tras una década?

No creo que sea muy distinta. Los grupos viven en una soledad creativa y hacen sus conciertos y tal pero no tienen visión panorámica. Me ha sorprendido mucho eso. En este sentido digamos que mi experiencia vital ha sido un cambio estético brutal, los jóvenes con ideas y referentes nuevos ha sido todo un placer. Gracias a ellos mi cerebro ha ido sonando y cambiando y chupando de esa cosa que solo puede dar la juventud tanto en cuanto novedad y frescura. Cuando se cuenten los últimos años de la música de España se hablará del hip-hop y el trap y sus derivados a nivel de sonoridad. A eso hay que unirle su estética y, por supuesto, la decadencia del indie. Somos un grupo que empezamos en un mundo en el que el indie estaba de caída pero como concepto, y ahora ya ni te cuento.

Por cierto, he leído por ahí que fuiste periodista, ¿cómo te verías de reportero en la actualidad? ¿en la deportiva, la política o más de prensa rosa?

No tengo ni idea. Yo estudié periodismo pero, imagina, me quería dedicar al periodismo cultural.

Ahí sí que ibas a pasar hambre.

Jajaja, sin duda. Yo la última vez que busqué trabajo como periodista fue hace ya la tira de años, cuando no tenía montado el grupo.

Pero ahora también estudiar carrera va en sentido de lo que te marca el mercado. Se dice que estudiar “Filosofía” o “Bellas Artes” son carreras que no tienen salida profesional, y con eso estamos matando una de las raíces del intelecto…

Esas cosas me dan mucha pena, porque realmente como dices, estudiar una carrera es también un impulso a tu intelecto. Por eso hay que dejar que la gente estudie lo que le plazca. ¿Qué no tiene salida? ¿Quién dice eso? Hay gente que prefiere y sigue. Es importante tener un punto ocioso en la vida, pues esta te va colocando en el sitio que ella quiere. Por eso me gusta que los jóvenes tengan sentido y sean contestatarios.

Os lanzáis ya del tirón a hacer conciertos. Sold out en Barcelona para el próximo 7 de julio y luego un largo recorrido (añado la lista al final de la interviú)… ¿Cómo serán los directos de Manel en la nueva normalidad? ¿cuál es el planteamiento?

Nuestro espectáculo va a ser el mismo que veníamos haciendo. No tenemos previsto a hacer nada distinto de lo que hacíamos antes. Cierto es que tenemos muchas ganas. Luego a nivel de infraestructura y tal es donde hay que afinar para entrar dentro de lo que se conoce como “nueva normalidad”. Ahí deben encontrar soluciones para recuperar la música en directo.

Porque la música en directo no es sólo el artista o grupo…

Por supuesto que no. Hay que hacer que se recupere todo. La industria ha sufrido y está sufriendo lo que no te imaginas. No es sólo los grupos; es el técnico, las salas, la que alquila el material, etc. Ojalá y esperamos estar a tope a nivel de industria.

Soy andaluz y aunque cantéis en catalán, deciros que me sé casi todas vuestras letras. Y las entiendo. ¿creéis que por cantar en esa lengua se os cierran puertas en otros lugares patrios o esas trifulcas son más de la clase política que la vida real?

Nosotros no hemos tenido nunca la sensación de que cantar en catalán nos cierre muchas puertas. El hecho de ser entendido ayuda a tener más público, eso es obvio. Por eso entendemos que en Catalunya, Valencia e Islas Baleares seamos muy queridos, eso está claro. Pero desde siempre nos hemos sentido muy querido en el resto de España. Forma parte de la gira. Es más, mira, durante la época convulsa del conflicto catalán seguíamos haciendo conciertos y nos recibían con mucho cariño allá por donde íbamos.

¿En política eres claro, difuso o equidistante?

Pues mira, te digo. Cuando todo el teme estaba en la pompa decidimos algo por el bien del grupo; y fue mantenernos al margen. No queremos manchar las canciones y hay un punto en forzar la polémica. Pienso que las páginas de cultura la debemos tener alejadas de la política. No nos hacemos ningún favor.

Buscando entrevistas y declaraciones tuyas también leí que escribís las letras de forma asamblearia, ¿cada uno pone un frase o cómo va eso?

Lo que quise decir es que siempre participamos, pero las letras las escribo yo en general. Pero cierto es que, en el inicio, hay un pacto tácito entre los cuatro en el cual decimos que para defender una canción tenemos que creer en ella porque hay algo muy violento si sales al escenario y no estás por la labor de lo que se está cantando. Lo que quise decir es que el voto asambleario lo tenemos en Manel para dar luz verde a las ideas. Y la capacidad de veto es cuando te está parando mucho. Escribir una canción entre cuatro personas es una locura, ni me lo planteo. Yo las propongo y se comenta. Sino no sería otra cosa, ni siquiera podríamos montar un grupo de música. Forzar esa conversación es complicada y hasta desagradable, ¿Me entiendes? No podemos cantar algo que a uno del grupo le guste y a otro no. Es la única manera de que la relación se mantenga limpia de toda la riqueza emocional que puede haber.

Vuestro último disco da una sensación de eterna felicidad, ¿No está sobrevalorado ser radiantemente feliz?

No, la felicidad no tiene siempre que imperar. Es un acto comunicativo. Es ir por el mundo pensando en esas canciones con el matiz de una emoción. No emociones en mayúsculas, porque de esa manera llegas al cliché. La canción debe decirte que esto te gusta, y que para que te guste debes pasar por aquí. Pasa por buscar emociones ricas, afinadas. Ya te dije antes, a mí una canción de estas de celebrar la felicidad sin peros, a mí, en general no me interesa nada. Y tampoco a nivel vital.

¿Cómo fue esa polémica con la parodia de Manel en Polònia? Que aunque en el resto de españa no llegó, sí he leído por ahí algo y como soy mucho del salseo…

Te la cuento. A ver, tenemos una canción titulada “Boyband” y ellos la llamaron “Poli Band”. Entonces el sindicato de policía emitió una denuncia en la que ponían algo así como que “el que el grupo Manel interpreta una canción y un baile titulado Poli band”. Sin embargo, los miembros de la banda no participamos en el gag de ninguna manera. Era una letra paródica escrita por los guionistas de Polònia, los personajes que aparecen en el vídeo son actores del mismo programa y Minoría Absoluta, la productora del espacio, dijo que la base musical se extrajo de internet, como se hace habitualmente con los sketches musicales de Polònia. Por tanto estuvimos en un momento incluidos en la denuncia porque pensaron que éramos nosotros. Pero no pasó de ahí. Creo que el caso se archivó, al menos en lo referente a nosotros.

Bueno, para ir terminando, y en plan deseos. ¿qué pedís a lo que queda de año?

Pues mira, que sigamos siendo prácticos, y aquí, lo que queremos todos, es que la situación de la COVID se resuelva bien. Que no haya rebrotes, que estemos sanos, que se recupere todo pues ha sido muy complicado. Y ya, en plan Manel, pues que sigamos trabajando, hacer nuestros bolos y darle todo el empaque a este disco que salió previo a la pandemia. Tenemos muchas ganas de seguir con él en directo.

Pues a petarlo.

Gracias, Toño. Ha sido un placer.

Hete aquí la gira que Manel tienen por delante.

JULIO:

07.07.20 – Teatre Grec (BARCELONA) 22:00h · AGOTADAS.

11.07.20 – Vibra Festival (MANRESA) 20:00h ·

14.07.20 – Abre Madrid (MADRID) 22:00h ·

25.07.20 – Sisquere Festival (Torrelameu, LLEIDA) 20:00h ·

AGOSTO:

08.08.20 – Sons del Món (ROSES) 22:00h · AGOTADAS

21.08.20 – Porta Ferrada (SANT FELIU DE GUÍXOLS) 22:30h ·

29.08.20 – Nits del Primavera (BARCELONA) 21:00h ·

SEPTIEMBRE:

04.09.20 – Cranc Festival (MAÓ) 21:00h ·

17.09.20 – Centre Cultural Terrassa (TERRASSA) 21:00h ·

OCTUBRE:

02.10.20 – Festival de les Arts (VALÈNCIA) 18:30h · AGOTADAS

03.10.20 – Canet Rock (CANET DE MAR) 21:00h · AGOTADAS

10.10.20 – Embassa’t (SABADELL) 22:00h ·

NOVIEMBRE:

28.11.20 – Teatre-Auditori Sant Cugat (SANT CUGAT DEL VALLÉS) 21:00h. AGOTADAS·

DICIEMBRE:

19.12.20 – Teatre La Passió (OLESA DE MONTSERRAT) 21:00h ·