INXS – Live Baby Live (Universal Music)

INXS (recuerda sus mejores canciones) fueron una de las bandas más estimulantes de la segunda mitad de los ochenta y primera de los 90. El magnetismo de su líder, Michael Hutchence, fue la estrella que iluminó la exitosa carrera del combo australiano, hasta que su estela se apagó y empezaron los problemas personales que derivaron en un trágico final que tiró por tierra una discografía plagada de grandes momentos.

El punto álgido de INXS llegó el 13 de julio de 1991, después de entregar los superventas Kick (1987) y X (1990), momento en el que se enfrentarse a 73.000 enloquecidos fans en el estadio Wembley de Londres. Una noche para el recuerdo, que terminó por conformar el histórico Live Baby Live que estos días se reedita restaurado a partir de la película original de 35 mm y se presenta en High Definition widescreen con una resolución cinco veces mayor que el lanzamiento original.

Buen momento para volver a recrear esa especial velada que durante dos horas, de “Guns In The Sky” a “Devil Inside”, hace un repaso por 22 de sus grandes canciones, la mayoría de esos dos álbumes antes mencionados; aunque con paradas en los geniales The Swing (1984) con “I Send a Message” y “Original Sin” y Listen Live Thieves (1985), con “What You Need”.

No faltan los celebrados singles “By My Side”, “Mystify”, “Suicide Blonde”, “Bitter Tears” ni “Never Tear Us Apart”, ni por supuesto su eterna “Need You Tonight”, enlazada como en el disco con “Mediate”. También hubo espacio para la versión “The Loved One” de la banda sesentera The Loved Ones y para interpretar momentos menos habituales como “Lately”, “The Stairs, “Wildlife” o “Who Pays The Price”.

Una excusa perfecta para volver a disfrutar de un memorable show, cuando casi se cumplen 30 años de su celebración.

Escucha INXS – Live Baby Live