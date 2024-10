The Hu (La Riviera) Madrid 26/09/24

El pasado jueves 26 de septiembre, The Hu regresó a Madrid con la fuerza de un vendaval, llenando casi por completo La Riviera en una noche que rozó el sold out. Después de su impactante paso por el Mad Cool 2023, la banda mongola reafirmó que su hunnu rock se despliega con mayor intensidad en el formato íntimo de sala, donde la proximidad con el público amplifica cada acorde y cada canto gutural. Volver a verlos en un espacio cerrado elevó la experiencia a otro nivel, haciendo vibrar a los asistentes de forma más visceral y cercana. La energía arrolladora de The Hu no conoce fronteras, y Madrid fue testigo de su inmenso poder.

La música de origen mongol ya había hecho incursiones en el mercado occidental en los años noventa, cuando el auge de la mal llamada world music trajo sonidos de otras latitudes a la escena global. Un ejemplo notable es el grupo Enigma, liderado por el carismático Michel Cretu, que incluyó cantos mongoles en su álbum aclamado The Cross of Changes (1993). Temas como “Age of Loneliness” o “The Eyes of Truth” llevaron esos sonidos a las radios y al cine, introduciendo al público masivo al khoomei, una técnica vocal ancestral conocida como canto difónico o de garganta. No obstante, lo que hace especial el momento actual es que ahora es una banda directamente desde Ulán Bator, The Hu, la que lleva esta tradición musical al mundo con una autenticidad y una fuerza que solo quienes están profundamente conectados a sus raíces pueden transmitir.

A diferencia de otras bandas de Asia Central como Otyken, que fusionan sus raíces con la electrónica, o Soriah, que combina lo tradicional con la vanguardia, The Hu abrazó uno de los géneros que mejor canaliza la intensidad del canto de garganta: el metal. Desde su formación en 2016, esta agrupación de Ulán Bator se ha consolidado no solo como uno de los máximos exponentes de Mongolia, sino como una fuerza importante dentro del folk metal a nivel internacional. Prueba de su ascenso es que, tras sus actuaciones en España, The Hu ha iniciado una gira por Estados Unidos junto a Iron Maiden.

Su estilo ha sabido equilibrar magistralmente la fusión entre el rock y el folclore tradicional mongol. Además de ser accesible, su propuesta es fácilmente disfrutada por un público occidental poco familiarizado con las particularidades musicales de las estepas asiáticas. Ese podría ser el secreto detrás de su éxito: canciones como «Wolf Totem» y «Yuve Yuve Yu» han superado ambas los 100 millones de reproducciones en YouTube, un claro indicio de que su sonido ha logrado resonar a nivel global. Pero The Hu es mucho más que música, es cultura viva. Llevan consigo el espíritu y la historia de Mongolia, lo que en 2022 les valió el nombramiento de Artistas de la Unesco por la Paz. Este reconocimiento no solo subraya su impacto artístico, sino también su misión de preservar y difundir una tradición milenaria que hoy recorre continentes y escenarios, conquistando corazones en cada paso.

Su concierto en Madrid fue la confirmación absoluta de este fenómeno. Durante unos noventa minutos, repartidos en dieciséis temas, The Hu desplegó en el escenario de La Riviera un arsenal sonoro impresionante. Con una formación de ocho músicos, lograron una fusión impecable entre lo tradicional y lo moderno. Los instrumentos ancestrales mongoles, como el morin khuur (violín de cabeza de caballo) y el tovshuur (laúd), electrificados y acompañados por el profundo sonido del tumur khuur (arpa de mandíbula), se integraban a la perfección con la potencia del rock contemporáneo. La presencia de un segundo percusionista, encargado de los tambores, sumó una dimensión rítmica épica, envolviendo a la audiencia en una marea de energía.

Esa fusión magistral entre melodías ancestrales y guitarras eléctricas, respaldada por un bajo potente y una batería arrolladora, creó una experiencia musical que dejó al público completamente fascinado. Desde el primer acorde hasta el último, la audiencia permaneció inmersa en la atmósfera única que The Hu supo tejer. La respuesta fue un respeto absoluto hacia la música del grupo, entregándose a cada ritmo y a cada canto con una intensidad que trascendía el escenario. Como prueba de esa conexión, cerca de dos mil voces coreaban al unísono «¡hu, hu, hu!» entre canción y canción, un eco atronador que reverberaba por toda La Riviera, amplificando aún más la energía compartida.

Las canciones de The Hu no solo destacan por su sonoridad épica, con ritmos que evocan el galope de caballos, sino también por su contenido lírico. Aunque muchas de sus letras tienen una fuerte carga épica y heroica, al analizarlas con un enfoque crítico, es evidente que incorporan elementos conservadores, nostálgicos y nacionalistas, características que en gran medida marcaron el origen del folk metal. Un claro ejemplo es la canción con la que abrieron el concierto en Madrid, «The Gereg» (título también de su primer álbum), una referencia al antiguo pasaporte diplomático del Imperio Mongol, símbolo de un poder que llegó a extenderse desde Corea hasta Europa del Este. Otros temas como “The Great Chinggis Khaan” y “Tatar Warrior” siguieron la misma línea, evocando figuras históricas y guerreros legendarios.

Si bien esta temática puede ser relevante para la identidad cultural de The Hu, no deja de caer en una narrativa heroica y algo repetitiva, que sugiere la noción de que todo pasado fue mejor. Aunque para muchos el mensaje queda algo diluido, sobre todo por la barrera idiomática, The Hu logró equilibrar estos momentos con otros más variados, como la balada “Mother Nature” o versiones de Metallica como “Through the Never” y “Sad But True”.

El momento más impactante de la noche llegó cuando enlazaron “Black Thunder”, “Yuve Yuve Yu”, “Wolf Totem” y “This Is Mongol”, cuatro de sus temas más reconocidos. En esos instantes, La Riviera pareció venirse abajo. The Hu demostró en Madrid por qué son una de las bandas más singulares del panorama mundial. Su hunnu rock no solo actúa como un puente entre culturas, sino que reafirma que, en la música, las distancias geográficas no importan.

Foto The Hu: Víctor Terrazas